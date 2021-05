Saalfeld-Rudolstadt tritt in Sachen Inzidenz auf der Stelle

Saalfeld/Rudolstadt. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist mit seinem Inzidenzwert wieder bundesweit unter den Top-20.

Anderenorts wurden über Pfingsten die Biergärten der Ausflugslokale gestürmt und das erste frisch gezapfte Getränk im Freien genossen, in manchen Regionen waren sogar Übernachtungen möglich – der Kreis Saalfeld-Rudolstadt aber tritt in Sachen Corona auf der Stelle.

Nach 19 Neuinfektionen von Sonnabend bis Pfingstmontag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 118,2 und damit etwas höher als vor dem langen Wochenende. 15 davon vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonnabend, vier am Montag. Am Sonntag war nichts gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstarben, erhöhte sich um einen auf 276.

Weil die Zahl der Neuinfektionen bundesweit zurück ging – die Inzidenz in Deutschland ist mit 62,5 im Schnitt gut halb so hoch wie in Saalfeld-Rudolstadt –, gehört der Landkreis auch wieder zu den Top-20 der Corona-Hotspots. Etwa 35 Covid-19-Patienten mit schwereren Verläufen haben das Pfingstfest in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld oder Rudolstadt verbracht, sieben davon auf der Intensivstation.