Saalfeld-Rudolstadt: Vierter Einsatzzug unterwegs ins Katastrophengebiet

Saalfeld. Landrat dankt den Einsatzkräften und deren Arbeitgebern bei der Verabschiedung am Mittwochmorgen in Rudolstadt.

Am Mittwochmorgen wurde erneut ein Betreuungszug des Katastrophenschutzes zum Einsatz im Hochwasserkatastrophengebiet von Rheinland-Pfalz verabschiedet. Dabei sind der Einsatzleitwagen der Johanniter-Unfallhilfe, der Gerätewagen-Logistik 2 inklusive eines Feldkochherdes des DRK-Kreisverbands Saalfeld-Rudolstadt sowie ein Mannschaftstransportwagen des DRK.

„Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Bereitschaft, den Menschen in der Not zu helfen. Besonders anerkennenswert ist es, dass einige von Ihnen heute schon zum zweiten Mal dabei sind“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD) bei der Verabschiedung im Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum des Landkreises in der Rudolstädter Oststraße. „Besonders betonen möchte ich auch den Dank an die Unternehmen im Landkreis, die ihre Mitarbeiter für den Einsatz freigestellt haben.“ Voraussichtlich ist es vorerst die letzte Katastrophenschutzeinheit, die aus dem Landkreis aufbricht, da das aktuelle Hilfeersuchen von Rheinland-Pfalz an Thüringen am 8. August ausläuft, stellte Kreisbrandinspektor (KBI) Jens Keppel fest.

Insgesamt waren seit dem Hochwasser Mitte Juli sechsmal Einheiten der Hilfsorganisationen und Feuerwehren zu mehrtägigen Einsätzen in das vom Hochwasser geschädigte Gebiet aufgebrochen.

Die Betreuungseinheit aus dem Landkreis traf sich im Sammelraum bei Eisenach mit weiteren Thüringer Einheiten, um in das Einsatzgebiet in Rheinland-Pfalz zu fahren. Ziel ist diesmal der Bereitstellungraum bei Neuwied. Vor Ort werden die Einheiten sowohl zur Verpflegung und Versorgung der Einsatzkräfte als auch der Zivilbevölkerung eingesetzt.

In seiner Verabschiedung bedankte sich der Kreisbrandinspektor bei allen mitwirkenden Helfern und beteiligten Institutionen. „Je länger der Einsatz dauert, desto schwieriger wird es, genug Aktive zu finden“, sagte er.

Robert Scheithauer, Mitarbeiter des Amtes für Bevölkerungsschutz, wandte sich an die Einsatzkräfte mit folgenden Worten: „Wir bieten Ihnen auch diesmal Nachsorge an, um die schwierigen Eindrücke zu verarbeiten, die Sie von dort mitbringen. Lassen Sie uns auch an Ihren Erfahrungen teilhaben, damit wir sehen können, was gut funktioniert und was wir besser machen können.“