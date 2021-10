Saalfeld-Rudolstadt: Volksbund sammelt für guten Zweck

Saalfeld. Einzel- oder Familienbiografien für das Projekt „Gedenken braucht Wissen“ werden gesucht.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge führt auch in diesem Jahr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt seine Haus- und Straßensammlung durch. Gesammelt wird vom 25. Oktober bis zum 14. November.

Mit ihrem Beitrag unterstützen die Spender unter anderem das Pilotprojekt „Gedenken braucht Wissen“. Wie das aussieht, kann man in wenigen Kilometern Entfernung vom Landkreis besichtigen – in Apolda. Dort wurde bereits im vergangenen Jahr ein erster Teil des Pilotprojektes auf dem Historischen Friedhof umgesetzt. Die Inhalte einer Seminarfacharbeit von Gymnasiasten über Kriegsgräber des Apoldaer Hauptfriedhofes wurden auf drei Tafeln zusammengefasst und am Volkstrauertag 2020 der Öffentlichkeit übergeben.

Der Volksbund bedankt sich bereits im Voraus bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern und macht auf die Bedeutung der Arbeit aufmerksam. Mit Sicht auf das derzeitige Weltgeschehen sei es wichtig, die junge Generation für die Einzelschicksale der Kriegsgeneration zu sensibilisieren, heißt es in einer Mitteilung. Aus diesem Grund ist der Volksbund nach wie vor auf der Suche nach Einzel- oder Familienbiografien, um weitere Projekte dieser Art durchzuführen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Der Volksbund betreut Angehörige der Gefallenen, berät öffentliche und private Stellen und fördert die Bildung und Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten.

Derzeit hat der Volksbund 300.000 aktive Förderer sowie über eine Million Gelegenheitsspender und Interessierte. Mit ihren Beiträgen und Spenden, mit Einnahmen aus Erbschaften sowie den Erträgen aus der jährlichen Sammlung finanziert der Volksbund fast zwei Drittel seiner Arbeit. Den Rest decken öffentliche Mittel.