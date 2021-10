Saalfeld-Rudolstadt: Wenn Kulturgut in Not gerät

Rudolstadt. Eine Schulung bereitet auf den Ernstfall vor. Thüringenweit gibt es zehn Notfallverbünde für Kultureinrichtungen.

Im Oktober vor zwei Jahren wurde im Alten Rathaus Rudolstadt der Notfallverbund Rudolstädter Kultureinrichtungen ins Leben gerufen. Das Ziel dieses freiwilligen Zusammenschlusses besteht in der gegenseitigen Unterstützung bei der Notfallvorsorge im Kulturgutschutz sowie bei Bränden, Hochwasser und anderen schwerwiegenden Schadensereignissen. Dem Notfallverbund gehören das Stadtarchiv und die Historische Bibliothek Rudolstadt, das Landesmuseum Heidecksburg, das Kreisarchiv Saalfeld-Rudolstadt und das Staatsarchiv Rudolstadt an. Seitdem laufen die Organisation und Strukturierung des Verbundes. Dazu gehören Schulungen wie eine, die in dieser Woche in der Hauptfeuerwache Rudolstadt stattfand.

Speziellen Gerätewagen angeschafft

Inhalt der Schulung war laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung die fachliche Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der Kulturgüter und der Feuerwehr, die bestmöglich abgestimmt sein muss, um im Ernstfall Schaden abwenden zu können und nicht größeren Schaden anzurichten.

Ralf Seeber, Fachberater für Notfallverbünde im Kulturrat Thüringen e. V., stellte den Gerätewagen für Kulturschutz des Freistaates Thüringen vor. In Folge der Erfahrungen mit dem Brand in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek erfolgte 2019 die Inbetriebnahme dieses außergewöhnlichen Fahrzeugs mit Hilfe einer großzügigen Förderung durch die Staatskanzlei.

Es handelt sich um ein 15-Tonnen-Fahrzeug, vollständig nach Feuerwehr-Schutz-Standards gebaut, mit Kofferaufbau und Klimaanlage für Temperaturen von minus 20 bis plus 40 Grad Celsius. Der Lkw ist im Notfall als Zwischenlager und Transporthilfe gedacht. Ein besonderes Hilfsmittel sind Wasseraufnahmekissen, die jeweils bis zu 25 Kilogramm Wasser nach dem Prinzip einer Windel in sich aufnehmen können.

Zum Schutz der Kulturgüter ist der Gerätewagen ein in Deutschland und Europa einmaliges Fahrzeug, das bei der Feuerwehr Weimar stationiert ist und im Notfall per Amtshilfeersuchen von allen Kultureinrichtungen angefordert werden kann.

Thüringenweit gibt es zehn Notfallverbünde für Kultureinrichtungen und sechs weitere sind in Planung.