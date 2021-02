Saalfeld-Rudolstadt: Zahl der Corona-Toten steigt auf 165

Klinikflur im Saalfelder Krankenhaus. Die Zahl der stationären Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung geht in den Thüringen-Kliniken zurück. Am Montag lagen hier 33 auf den Pandemie- und sieben auf Intensivstationen.

Saalfeld/Rudolstadt Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag 23 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle - Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 110,5

Die Folgen der hohen Infektionszahlen vom Januar im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schlagen sich weiter in der Zahl der Corona-Toten nieder. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Damit steigt die Zahl der seit November Verstorbenen auf 165. Davon waren 111 älter als 80.