Saalfeld-Rudolstadt: Zahl der Coronatoten steigt auf 143

Die Ruhe am Wochenende war zumindest in Bezug auf die Todesfälle eine trügerische: Sechs weitere Landkreisbewohner, die mit oder an Sars-COV-2 verstorben sind, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag. Damit steigt die Zahl der Coronatoten in Saalfeld-Rudolstadt auf 143. Von ihnen waren 98 älter als 80 Jahre, weitere 40 aus der Altersgruppe 60 bis 79. Unter den sechs zuletzt Verstorbenen ist allerdings auch eine Frau, die jünger als 60 war. Aktuelles zum Coronavirus lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle gibt das RKI am Dienstag mit 46 an. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der in den vergangenen zehn Monaten Infizierten Personen aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt auf 3859. Die 327 Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage ergeben eine Inzidenz von 316,9. Das ist weiterhin der vierthöchste Wert unter allen gut 400 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland - und der höchste in Thüringen.