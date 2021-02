Saalfeld-Rudolstadt: Zehn Neuinfektionen und ein Todesfall

Eine Freizeitläuferin passiert am Saaleufer in Saalfeld die neu errichtete Zeissbrücke. Individualsport ist auch in Zeiten des coronabedingten Lockdowns erlaubt.

Saalfeld/Rudolstadt Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt am Sonnabend weiter auf 110,5 - das ist deutlich unter dem Durchschnitt in Thüringen

Zehn Neuinfektionen mit dem Virus SarsCOV-2 und einen weiteren Todesfall mit oder durch Corona meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin am Sonnabend für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weiter auf nunmehr 110,5. Das ist der niedrigste Wert bisher in diesem Jahr, liegt deutlich unter dem Thüringer Durchschnitt von 144,0, aber über dem Bundesdurchschnitt, der am Sonnabend mit 77,3 angegeben wurde. Politisches Ziel des aktuellen Lockdowns ist eine Inzidenz von maximal 50.