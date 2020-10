Saalfeld-Rudolstädter Kreisgrüne zu Besuch bei Naturschützern

Die Wandergruppe von Bündnis 90/Die Grünen am Chrysopraswehr in Bad Blankenburg.

Der Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt von Bündnis 90/Die Grünen und einige Sympathisanten machten sich dieser Tage auf den Weg, die Naturschutzstation im Schwarzatal als Kleinod der Naturerforschung im Landkreis zu besuchen.

„In unserer Zeit von Digitalisierung, Technisierung, Konsum und Beschleunigung des Lebens scheint die traditionsreiche Naturschutzstation ‘Dr. Helmut Steuer’ mitten im idyllischen Naturschutzgebiet Schwarzatal etwas aus der Zeit gefallen zu sein“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Bündnisgrünen. Mit leidenschaftlichem Einsatz und herzlicher Fachkunde werde hier besonders Kindern die Natur nahe gebracht.

Obgleich der Artenschwund vor Ort registriert werde, seien Fledermäuse, Falter und Vögel hier noch gut zu erleben. Erst im Juni dieses Jahres wurde von der Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) Geld für eine Machbarkeitsstudie, die die Zukunft der Station klären soll, übergeben. Das grüne Kreistagsmitglied Frank Bock betonte bei diesem Besuch: „Praktische Naturwahrnehmung und Forschung müssen stärker in die Bildungswege unserer Kinder – und der Erwachsenen- integriert werden – zum Beispiel als Lernen am anderen Ort. Hier fehlt neben einer tragfähigen und verbindlichen Struktur ein wichtiges Bindeglied zwischen Natur- und Selbstwahrnehmung im Zusammenspiel von Natur und Gesellschaft. Wir können nur schützen und lieben, was wir kennen. Alle Naturschutzvereine klagen über Nachwuchsprobleme - das müssen wir ändern !“

Bündnis 90/Die Grünen werden sich, so die Ankündigung, „auch in unserem Kreis für einen starken Naturschutz mit einer zukunftsfähigen Strategie zur Sicherung und Entwicklung, besonders der Schutzgebiete einsetzen“.