Saalfeld: Schlüssel für das Rathaus ist zurück

Am Aschermittwoch ist alles vorbei: Der Präsident des 1. Saalf’d-Rolschter Carnevalclubs, Peter Rietzke, hat am Mittwoch Schlag 12 Uhr den Rathaus-Schlüssel an Saalfelds Vize-Bürgermeisterin Barbara Fiedler (CDU) zurückgegeben.

Sie vertrat Bürgermeister Steffen Kania (CDU), der an Covid-19 erkrankt ist. Rietzke verlieh Bettina Fiedler den „Orden der Saison“ in roter Farbe und übergab einen weiteren in blauer Ausführung mit der Bitte, ihn an Kania weiterzureichen. Der 1.-SRCC-Präsident bat die Vize-Bürgermeisterin zudem, beste Genesungswünsche an den Bürgermeister auszurichten.

Rietzke erklärte, er und seine Familie seien auch schwer vom Coronavirus heimgesucht worden. Alle 1. SRCC-Mitglieder hätten die große Hoffnung, dass die Pandemie bald überstanden ist – auch mit Blick auf 2021/2022, die 55. Saison des 1. SRCC e.V..