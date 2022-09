Saalfeld und Rudolstadt gewinnen Einwohner hinzu - ländlicher Raum verliert

Saalfeld/Rudolstadt Vor allem die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen hat das Schrumpfen der Bevölkerungszahl im Landkreis abgeschwächt

Die Schrumpfkur des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, die bereits seit der Gründung des Kreises im Jahre 1994 anhält, hat sich im ersten Halbjahr 2022 verlangsamt. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte, ging die Bevölkerungszahl vom 30. Juni 2021 bis zum 30.Juni dieses Jahres von 101.550 auf 101.213 Das ist der geringste Verlust seit den Jahren 2015/16. Zuletzt war die Einwohnerzahl jährlich um mehr als 1000 Leute zurückgegangen. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 hatte Saalfeld-Rudolstadt noch mehr als 133.000 Einwohner.

Wie 2015/16 ist auch diesmal der verstärkte Zuzug von Flüchtlingen - diesmal handelt es sich überwiegend um Menschen, die vom Krieg aus der Ukraine vertrieben wurden - Hauptgrund für den nur noch leichten Rückgang der Bevölkerungszahl. Weil die Kriegsflüchtlinge im Wesentlichen in Wohnungen und Heimen im Städtedreieck untergebracht wurden, hat sich die Einwohnerzahl von Saalfeld und Rudolstadt binnen Jahresfrist sogar erstmals nach Jahren wieder erhöht. Saalfeld kommt jetzt auch 28.946 Männer, Frauen und Kinder, 49 mehr als zur Jahresmitte 2021, in Rudolstadt wurden mit 24.630 Einwohnern sogar 69 mehr gezählt als vor einem Jahr. Drognitz legte um neun Einwohner zu, Rohrbach um sechs, Deesbach um fünf, Altenbeuthen um vier, Cursdorf um zwei, Hohenwarte um einen.

In allen anderen Städten und Gemeinden im Landkreis wurden weniger Menschen gezählt, als vor einem Jahr. Zum Teil nahm aber auch hier das Tempo des Rückgangs ab. Unter den größeren Orten zählte beispielsweise Kaulsdorf mit 3339 nur drei weniger, Gräfenthal sechs und Bad Blankenburg 39. In Meura ist die Einwohnerzahl mit 396 erstmals unter 400 gesunken, in Schwarzburg mit 487 unter 500.