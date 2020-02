Saalfelder Kinder produzieren Hör-Stadtführer für Kinder

24 Schüler der ersten bis vierten Klassenstufe aus der Marco-Polo-Schule haben mit dem Bürgerradio SRB spezielle „Audioführer“ für junge Besucher der Feengrottenstadt eingesprochen – ein Projekt von Kindern für Kinder.

Laut Schulleiterin Jeanette Müller-Pfenzig waren die Mädchen und Jungen seit Schuljahresbeginn mit dem Vorhaben befasst. Zuvor hatte Klassenlehrerin Nancy Kraft die bereits vorhandenen Texte der Erwachsenenversion kindgerecht angepasst. „Es gibt sogar zwei verschiedene Versionen für jüngere und schon etwas größere Kinder“, sagt Jeanette Müller-Pfenzig.

Jedes Kind sei involviert gewesen und habe seinen Text „ganz toll gelesen und eingesprochen“. Das passierte bereits Ende November an zwei Tagen im SRB-Studio in der Alten Marktgasse. Auch Silvio Müller, Medienpädagoge des Bürgersenders, ist begeistert: „Ihr wart Klasse! Ich habe wirklich kaum schneiden müssen“, sagte er anlässlich der Vorstellung des Guides am Montag. Müller verwirklicht regelmäßig ähnliche Projekte mit Saalfelder Schülern aller Altersstufen. Mitte Mai steht die nächste Auflage der Reihe „Jugend trifft Politik“ an, dann erstmals auch mit Grundschülern.

Warum die Hofapotheke abbrannte

Das Projekt ist eine Idee von Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH. Sie bat Müller-Pfenzig, mit ihren Schülern etwas Touristisches für Kinder auf die Beine zu stellen. Sie, die Schulleiterin und Silvio Müller präsentierten das Produkt nun Bürgermeister Steffen Kania (CDU) bei einem kleinen Stadtrundgang.

Angelaufen werden dabei alle wichtigen Sehenswürdigkeiten im Zentrum, außerdem das Saalfelder Schloss, der Alte Markt und weitere Ziele. An Station 1 beispielsweise, dem Behördenhaus „Roter Hirsch“ am Markt, erfahren Touristen aus dem Mund von Schüler Franz alles Wissenswerte zu dem Gebäude.

Geplant ist, den jungen Saalfeldtouristen und ihrer Begleitung auch einen gedruckten Stadtplan zur Orientierung mitzugeben. Die Audiodateien würden dann durch Scannen eines QR-Code aufs Smartphone der Nutzer gelangen oder aber mit einem Digitalstift abgerufen werden.

Praxiseinsatz zum Kurtaxen-Start

An der Hofapotheke am Fischmarkt ist so beispielsweise zu erfahren, dass das Haus 1880 völlig niederbrannte, nachdem ein junger Lehrling mit einer Kerze in den Keller ging, um Benzin zu holen. Rund eine Minute dauern die 25 Clips jeweils.

Laut Yvonne Wagner sei pünktlich zum Kurtaxenstart am 1. April geplant, die Audioführer im Realbetrieb einzusetzen, sprich Besuchern der Stadt zur Verfügung zu stellen. Weitere Guides zu anderen Themen seien bereits in Planung. Die Tourismusbeauftragte plant auch, alle Schüler die Texte in Schreibschrift notieren zu lassen. Die schönsten Handschriften würden dann in einem Begleitheft abgedruckt, das die Touristen – und auch jeder beteiligte Polo-Schüler – bekommen.

Zum Dank für ihre Leistung lud Wagner die Montessori-Klasse schließlich zu einer Führung durchs Feenweltchen ein, das zum Saisonstart im April mit einer neuen Attraktion, der „Feenwiese“, aufwartet.