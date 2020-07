Ein Wanderbus der KomBus steht am Wanderstart in Meuselbach-Schwarzmühle. Im Schwarzatal ist der Brötchenservice nicht nötig, hier können sich Wanderer noch gut verpflegen.

Saalfelder Bäckerei sorgt für Genuss im Wanderbus zum Thüringer Meer

Wandern macht Appetit. Das weiß jeder, der sich mal einen Tag lang an der frischen Luft bewegt. Eine Brotzeit im Wald oder ein zünftiges Mittagessen in einer Gaststätte am Wegesrand gehören einfach dazu. Was aber, wenn es wie am Hohenwarte-Stausee kaum Einkehrmöglichkeiten für hungrige und durstige Wanderer gibt? Dann muss man sich eben genug einpacken. Das dachte sich auch die Kombus und sorgt seit dieser Saison in Zusammenarbeit mit Saalfelder Unternehmen für „Genusspakete“.

Sie heißen „Klinkhardtshöhe“, „Bockfelsen“ oder „Hohe Leite“, kommen frisch und mit Zutaten aus Thüringen aus der Bäckerei Räthe und enthalten Obst, Gemüse, Ei und eine belegte Semmel, bei Bedarf auch ein paar Pfefferbeißer. Dazu kann man Getränke aus dem Brauhaus Saalfeld ordern oder einen Thüringer Plätzchenteller. Bestellen kann man im Internet oder telefonisch, bis zum Vortag 17 Uhr.

Wegzehrung wird direkt in den Bus geliefert

Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen hat bei den Kombus-Verantwortlichen die Einführung der Aktion „Wanderbus und Genuss am Thüringer Meer“ noch beschleunigt. „Die Wegzehrung wird direkt in den Wanderbus geliefert und soll zu einem entspannten Ausflug ans Thüringer Meer beitragen“, sagt Cornelia Bergner, die Marketingchefin des hiesigen Nahverkehrsunternehmens.

Der Wanderbus, ausgestattet mit Fahrradgepäckträger oder -anhänger, startet bis Ende Oktober täglich 9 Uhr am Saalfelder Bahnhof und fährt über Hohenwarte, Wilhelmsdorf, Linkenmühle, Ziegenrück und Drognitz einmal den Stausee ab. Die Rückfahrt startet 16 Uhr in Saalfeld, gut zwei Stunden später ist man zurück in der Feengrottenstadt.

Ein zweiter Wanderbus fährt übrigens von Rudolstadt (Abfahrt: 8.22 Uhr) über Bad Blankenburg zu den Anfangs- beziehungsweise Endpunkten der Etappen des Panoramawegs Schwarzatal, zu den Wanderstarts in Unterweißbach, Schwarzmühle, am Barigauer Turm und Lichtenhain und vielen weiteren Orten im Schwarzatal. Hier gibt es offenbar noch genug Einkehrmöglichkeiten, denn der Brötchenservice ist auf den Wanderbus Thüringer Meer beschränkt.