Bei einem der Anschläge auf das AfD-Bürgerbüro von Michael Kaufmann in Saalfeld ging eine Fensterscheibe zu Bruch.

Saalfeld. Erneut Fensterscheibe des Saalfelder AfD-Büros beschädigt. Bürgermeister Steffen Kania (CDU) reagiert nun auf den Offenen Brief der AfD-Fraktion.

Saalfelder Bürgermeister verurteilt Anschläge auf AfD-Büro

Das AfD-Wahlkreisbüro in Saalfeld ist zum fünften Mal Ziel einer Sachbeschädigung geworden. Erneut wurde eine Fensterscheibe beschädigt, wie Büromitarbeiter der AfD am Donnerstag feststellten. Indes hat Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) auf einen offenen Brief der AfD-Stadtratsfraktion reagiert. Darin wird der Bürgermeister aufgefordert, sich zu den Anschlägen auf das Saalfelder Wahlkreisbüro zu äußern.

Kania erklärt in seinem Antwortbrief, für sein politisches Handeln gebe es zwei grundlegende Regeln: Erstens: Man könne in der Sache hart und intensiv diskutieren, solle aber niemals andere Stadtratsmitglieder persönlich angreifen, beleidigen oder diffamieren. Zweitens: Sachbeschädigung, Gewalt und Hetze dürften niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. „Alle diese Sachbeschädigungen und Anschläge sind selbstredend beunruhigend“ Kania verweist darauf, dass es auch Sachbeschädigungen und Anschläge auf Wahlkreisbüros der Linken und der CDU gegeben hat. Kania: „Alle diese Sachbeschädigungen und Anschläge sind selbstredend beunruhigend.“ Der Bürgermeister erklärte weiter, er und sein Amtsvorgänger Matthias Graul hätten derartige Vorkommnisse immer klar verurteilt: „Ich werde dies auch weiterhin tun.“ Kania stellte klar, dass die Inhalte der „Saalfelder Erklärung“ die Maxime seines Handelns seien. Die Stadtratserklärung setzt sich unter anderen für „eine Atmosphäre des Miteinanders, der gegenseitigen Achtung und Toleranz“ ein sowie „für die gewaltfreie Austragung von Konflikten“. Die AfD-Fraktion im Stadtrat hatte als einzige der „Saalfelder Erklärung“ nicht zugestimmt. Kania schreibt in seinem Antwortbrief, für ihn selbst sei die Zustimmung „eine Selbstverständlichkeit“ gewesen. Saalfelder Erklärung: Erstmals wohl keine Einigkeit im Stadtrat AfD-Fraktion votiert gegen Saalfelder Erklärung für Toleranz