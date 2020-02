Silvia und Denis H. aus Saalfeld. Das Paar hofft, dass die 16-jährige Tochter bald an ihrem Familienleben teilnehmen kann. Momentan lebt sie in einem Heim.

Saalfelder Familie ringt mit dem Jugendamt Erfurt

Der Kindsvater ging gewaltsam gegen sie vor. Tritte. Schläge. Einsperren im Schlafzimmer. „Und trotzdem hat er die Kinder bekommen – auf Anweisung des Jugendamtes.“ - Silvia H. sitzt an einem kleinen Esstisch, neben ihr hat Denis H. Platz genommen, ihr neuer Mann, ein solider, in sich ruhender Zeitgenosse. Hinter Silvia H. lässt eine kleine Durchreiche den Blick frei in die Küche. Das Ehepaar hat sich in Saalfeld ein neues Zuhause aufgebaut, 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Zwei der sechs Kinder von Silvia H. kommen in den Genuss dieses neuen Familienlebens, die Jungs, zehn und dreizehn Jahre alt. Drei weitere Kinder sind bereits erwachsen.

Aus Erfurt heißt es: „Diese Willensbekundung hat absoluten Vorrang“

Und dann ist da noch Gina. Vor ein paar Tagen wurde sie 16 Jahre alt, noch immer lebt sie in einem Heim in Erfurt. Das soll nach Auskunft des Pressesprechers der Stadt Erfurt auch so bleiben. Der Wille des Mädchens stehe für das Jugendamt im Vordergrund. „Es möchte gar nicht zurück zu seiner Mutter bzw. nach Saalfeld ziehen“, teilt er auf Anfrage mit. Das habe Gina mehrfach geäußert. Der Sprecher der Stadt Erfurt: „Diese Willensbekundung hat für unser Jugendamt absoluten Vorrang.“

Womöglich scheitert somit auch die letzte Hoffnung des Ehepaars, der Gang in die Öffentlichkeit. Doch wie konnte es soweit kommen, dass ein Mädchen nicht bei seiner Mutter ist, bei seiner Familie? Wie passiert es, dass etwas, was vielen als das Natürlichste der Welt gilt, Silvia H. und ihrer Gina versagt bleibt, ein gemeinsames Leben von Mutter und Kind? Warum?

Der Kindsvater hat gedroht, sie aus dem Fenster zu werfen

Silvia H. erzählt ihre Geschichte. Sie ist aus einer subjektiven Perspektive dargestellt, ganz klar, doch es gibt keine andere. Demnach ist der Kindsvater, mit dem Silvia H. nicht verheiratet war, aber eine eheähnliche Beziehung hatte, ein besonderer Charakter. Nachdem er sie wieder und wieder geschlagen und getreten hat, soll sie schweigen. „Da ist das Fenster“, soll er ihr gesagt haben. Und: „Was dann passiert, weißt du ja.“ Er hat gedroht, sie aus dem Fenster zu werfen, wenn sie Anzeige erstattet.

Im Jahr 2013 hat Silvia H. den Mut und flieht mit vier ihrer Kinder in ein Erfurter Frauenhaus. „Meine Jungs haben das meiste abbekommen“, sagt sie rückblickend. „Hinterher kamen Röschen, da wollte er mich zurückhaben.“ Doch Silvia H. will nicht, sie insistiert: „Für mich bleibt die Trennung.“

Der Kindsvater nimmt sich eine große Wohnung, für sie bleibt nur eine kleine, aber im gleichen Hausflur. So wäre es leichter für die Kinder, beide Elternteile zu sehen, sagt der Kindsvater. Tatsächlich ist es der Einstieg in eine Entwicklung, an derem Ende dem Kindsvater die Kinder nach der Scheidung 2013 zugesprochen werden. Und nicht etwa der Mutter, also der Frau, die vor dem Kindsvater samt Kinder in ein Frauenhaus geflüchtet war.

Silvia H. ist in Therapie: „Ich habe gelitten durch das Eingesperre … .“

Aus Sicht von Silvia H. schlagen sich die Familienhelfer und ganz besonders die zuständige Betreuerin vom Jugendamt auf die Seite des Kindsvaters. Auch ein Richter entscheidet zugunsten des Kindsvaters. Silvia H. schildert ihren Ex-Partner als einen selbstsicheren Mann, der gut reden kann, der überzeugen kann. Die Mutter sei „kopfkrank“, argumentiert er vor Gericht. Silvia H. ist in Therapie. Sie sagt: „Sicher, ich habe gelitten durch das Eingesperre … .“ Eine erste durch das Jugendamt vermittelte Therapeutin verschreibt Tabletten, die Silvia H. aber nicht nimmt. Dann sucht sie sich eine andere Therapeutin und findet sie im Klinikum Erfurt, „eine ganz, ganz Nette“.

2017 kommt der Kindsvater in Haft. Der Grund sind Schulden. Silvia H. erinnert sich an den plötzlichen Anruf der Betreuerin vom Erfurter Jugendamt. Diese soll am Telefon gesagt haben: „Der Kindsvater ist im Moment nicht verfügbar.“ Dass er, dem sie die Kinder anvertraute, im Gefängnis sitzt, spricht sie nicht aus. Die Kinder von Silvia H. werden alle in unterschiedlichen Heimen untergebracht. Dass die Kinder lieber zusammen sein wollen, spielt bei dieser Entscheidung keine Rolle.

„Willst du wirklich nach Saalfeld?“

Seit August 2018 sind die Jungs bei Silvia und Denis H.. Sie haben eigene Zimmer, sie haben die Nähe ihrer Mutter, sie haben Denis H.. Und Gina? Noch in den Herbstferien 2018 will sie länger bei ihrer Mutter bleiben als sie vom Heim aus darf. „Da sagte sie noch: Mama, ich will bei Euch bleiben.“ Doch mittlerweile hat sie in Erfurt einen Freund und die Erzieher sollen skeptisch gefragt haben: „Willst du wirklich nach Saalfeld?“

Laut Vertrag zahlt das Jugendamt Erfurt dem Träger des Heimes für die Betreuung von Gina im Zeitraum von Dezember 2017 bis zur Volljährigkeit im Februar 2022 etwas mehr als 189.000 Euro. Das Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen reagierte nicht auf eine Anfrage dieser Redaktion.

Mittlerweile will Gina nicht mehr nach Saalfeld. Auch die gegenseitigen Besuche werden erschwert. So darf die 16-jährige Gina nicht allein mit dem Zug nach Saalfeld fahren. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes verlangt, dass Silvia H. ihre Arbeitsstelle aufgibt, um rund um die Uhr für sie erreichbar zu sein. Auf Fragen wie diese und weitere will das Erfurter Jugendamt nicht antworten, „aus Gründen des Datenschutzes“.

Silvia H. und ihr Mann Denis wollen nicht aufgeben. Sie wollen Gina wenigsten alle zwei bis drei Wochen sehen. Sogar der Jugendhilfeplan der Betreuerin des Jugendamtes sieht vor, dass die Bindung zu ihren jüngeren Brüdern erhalten bleiben soll. Danach sieht es im Moment nicht aus. Silvia H. sagt: „Ich will, dass uns von den Behörden auch mal jemand entgegen kommt.“