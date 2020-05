Saalfelder Freibad öffnet am 1. Juni

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfelder Freibad öffnet am 1. Juni

Die Nachricht, die lange herbeigesehnt wurde, ist nun da: Das Freibad in Saalfeld wird am 1. Juni seine Pforten für die Badegäste der Feengrottenstadt und darüber hinaus öffnen. Am Pfingstmontag ab 9 Uhr sind alle großen und kleinen Wasserratten wieder herzlich willkommen.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werden allerdings einige Änderungen eingeführt. So gelten auch im Freibad die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Zudem ist die maximale Besucheranzahl auf unter 1000 Personen begrenzt. Um die Abstands- und Hygieneregeln gewährleisten zu können, wird die Liegewiese zudem in Stationen unterteilt, etwa in einen Jugendbereich oder einen Familienbereich. Darüber hinaus bleiben die Gemeinschaftsumkleiden und Duschräume des Freibades geschlossen.

Um die Nachverfolgbarkeit im Falle einer Infektion gewährleisten zu können, müssen sich zudem alle Badegäste beim Eintritt in Besucherlisten eintragen. Die Listen werden nach einer Frist von vier Wochen vernichtet. In diesem Jahr werde auch auf die Tradition der Blumenstraußübergabe an den ersten Badegast verzichtet, teilte die Stadt jetzt mit.