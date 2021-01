Saalfelder Grundschul-Leiterin macht Mut: „Wir müssen da durch!“

Maximilian Kuschminder und Schulleiterin Jeannette Müller-Pfenzig mit einer sogenannten "Klassen-Box" vor dem Eingang der Marco-Polo-Grundschule in Saalfeld.

Saalfeld Jeannette Müller-Pfenzig von der Saalfelder Marco-Polo-Grundschule über verzweifelte Eltern und die Grenzen des Digitalen in Corona-Zeiten.

Saalfeld. Die Schulleiterin der Marco-Polo-Grundschule in Saalfeld, Jeannette Müller-Pfenzig, hat an Schülern, Eltern und Lehrerkollegen appelliert, sich weiterhin den Herausforderungen der Corona-Pandemie zu stellen. „Wir müssen da durch. Wir müssen uns dem stellen“, erklärte die Pädagogin im Gespräch mit dieser Redaktion. Zudem spricht die Schulleiterin ihre „Hochachtung an das Team“ aus. Das Pädagogen-Team „hält durch und arbeitet motiviert“, erklärte Jeannette Müller-Pfenzig.

Dabei sei der Marco-Polo-Grundschule äußerlich gar nicht anzusehen, „dass da momentan viel läuft. Doch es läuft viel“, versichert die Schulleiterin. Zwar gelte für die Schule seit dem 16. Dezember vergangenen Jahres „die Stufe Rot“. Sie ist seither geschlossen, doch etwa 70 Schüler befinden sich täglich in der Notbetreuung – fast ein Viertel der Gesamtschülerzahl von derzeit 296. Diese notbetreuten Schüler würden in festen Kleingruppen unterrichtet, was sehr personalaufwendig sei.

Wochenpläne werden für häuslich betreute Schüler erarbeitet

Die Schulleiterin schätzt ein, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer im Schullockdown nicht weniger belastet sind als im Normalbetrieb, eher im Gegenteil. Für die häuslich betreuten Schüler werden Wochenpläne sowie entsprechende Erläuterungen erarbeitet. Zur Kontrolle des häuslichen Unterrichts stehen die Lehrer per Mail oder telefonisch im engen Kontakt mit den Eltern.

Oft hören die Lehrer von den Eltern, dass ihren Kindern mittlerweile die Motivation fehle. „Es gibt verzweifelte Eltern“, sagt Jeannette Müller-Pfenzig. Aufgabe der Lehrer sei es, dann im Einzelgespräch für Motivation und neuen Mut zu sorgen. „Diese Einzelgespräche bringen einen großen Arbeitsaufwand“, so die Schulleiterin. Glücklicherweise erhielten vor der ersten Schulschließung im März alle Pädagogen in Thüringen eine Dienstmailadresse.

Ganze Klassenstärken in einem Online-Meeting gleichzeitig zu kontaktieren, ist laut Jeannette Müller-Pfenzig aus verschiedenen Gründen bisher nicht möglich. Zum digitalen Lernen habe es vor wenigen Tagen lang erwartete konkrete Hinweise des Thüringer Datenschutzbeauftragten gegeben.

Weiterbildungen für Lehrer auch nicht in Präsenz

Zu Verzögerungen der Nutzung der Thüringer Schulcloud habe auch die Tatsache geführt, dass entsprechende Weiterbildungen für die Lehrer Corona-bedingt ebenfalls nicht in Präsenz stattfinden konnten. Erst jetzt bestehe die Möglichkeit einer digitalen Weiterbildung der Lehrer in Sachen Online-Unterricht. Damit werde nach den vorgezogenen Winterferien eine Mediengruppe starten und diese Kompetenz dann an das große Team weitergeben.

Jeannette Müller-Pfenzig betont, die Möglichkeiten des Digitalen seien in der Grundschule sehr begrenzt: „Man kann Erstklässler nicht vor eine Video-Konferenz setzen!“ Das soziale Lernen sei online kaum möglich; die normale Unterrichtsstunde nur schwer zu ersetzen. Aus diesem Grund sehe sie die digitalen Möglichkeiten beim Lernen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule lediglich als eine Unterstützung.

Für Eltern, die die Möglichkeiten des digitalen Aufgabenaustausches nicht nutzen wollen oder können, bietet die Grundschule verschiedene alternative Möglichkeiten. So stellen einige Kollegen in Absprache mit den Eltern Klassen-Boxen vor die Schultür. In diese legen die Lehrer Wochenpläne, Arbeitsblätter, Erläuterungen oder korrigierte Aufgaben im Austausch mit den Eltern. Die Idee dazu hatte der Klassenlehrer Maximilian Kuschminder.

Dennoch gebe es „Eltern, von denen wir noch nichts gehört haben“, erklärt die Schulleiterin und versichert: „Uns ist wichtig, dass jedes Kind mitgenommen wird. Wir bleiben da sehr engagiert dran.“