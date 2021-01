Saalfelder Imker lassen sich von Pandemie nicht beirren

An seinem Stand am Steiger prüft Ralf Kunz, wie aktiv und gesund die Bienen in ihren Stöcken sind. Der Vorsitzende des Saalfelder Imkervereins hofft auf mehr Honigertrag in diesem Jahr – und auf wieder mehr öffentliche Veranstaltungen.

Im Januar darf es der Imker gelassener angehen, so auch Ralf Kunz. Zuletzt war der Vorsitzende des Imkervereins Saalfeld am vorigen Wochenende in seinem Bienenhaus am Wald oberhalb der Thüringen-Kliniken, hat in die Bienenkästen geschaut und befunden: Alles in Ordnung. Die Honigsammler alle drin, aber nicht etwa im Schlaf, sondern quasi auf der Stelle tretend: Durch Muskelkontraktionen erzeugen sie Wärme und bilden eine wohlige 25-Grad-Kugel um ihre Königin, egal, ob draußen strengster Frost oder Tauwetter herrscht. „Sie müssen nur genug Zuckerlösung als Körper-Brennstoff haben, denn den Honig haben wir ihnen ja weggenommen“, erklärt Kunz, der seit rund 50 Jahren imkert.

Nur um die 30 Kilogramm Honig je Bienenvolk gewonnen

Womit schon mal geklärt ist, welche Auswirkungen der aktuell eher milde Winter auf die Honigbienen hat: Keine, sofern der Imker seine Hausaufgaben gemacht hat. Wozu für die Bienenfreunde im Saalfelder Verein auch gehört, Anfang Dezember ihre Völker mit einer Oxalsäure-Lösung zu benetzen, um die gefürchtete Varoa-Milbe in Schach zu halten. Die wird vor allem dann zur Gefahr, wenn Bienenvölker entweder genetisch bedingt oder aber wegen übermäßig warmer Außentemperaturen – mehr als zwölf Grad plus über mehrere Tage – bereits im Winter mit der Brut beginnen.

An den Milben lag es denn auch nicht, dass 2020 als nur äußerst mäßiges Honigjahr in die Annalen eingeht. Durchschnittlich nur 30 Kilogramm je Bienenvolk schleuderten die hiesigen Imker aus den Rahmen, während sie sonst um die 35, zuweilen sogar 40 Kilo erreichten. „Trockenheit, Hitze, Frost – zu viel und zur falschen Zeit“, resümiert Kunz die Hauptursachen in der klimatischen Jahresbilanz. So ließen späte Fröste im April die Blüten vieler Obstbäume absterben oder gar nicht erst entwickeln, die tief reichende Bodentrockenheit verhinderte eine wirkliche Blüte der Linden, viele Fichten, deren Pollen für die so genannte Waldtracht wichtig ist, waren schon in den Vorjahren vom Borkenkäfer gekillt worden. Dazu kommen die Folgen menschlichen Tuns: Eine immer frühere Obstblüte, die fast zeitgleich zu der des Rapses stattfindet – und dann im Sommer ein Nahrungsdefizit für die Bienen, weil dank weithin monotoner Marktfrüchte-Felder sozusagen die Anschluss-Blüher fehlen.

Umso mehr bemühen sich die Saalfelder Imker, ihren Bienen wie auch deren Wild-Verwandten mehr Raum, Weide und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Etwa durch die Kooperation in der Thüringer Arbeitsgemeinschaft Imker und Landwirtschaft (Thagil), deren oberster Bienenhalter-Vertreter Kunz ist und die eigentlich in jährlichen Gesprächen neue Ziele etwa für die Anlage von Blühstreifen oder mehr insektenfreundliche Grünland-Pflanzenmischungen vereinbart. „Da sollte es auch mit der Satzung weitergehen, aber das Treffen musste dann ausfallen“, bedauert Kunz.

Vereins-Honig in zwei Sorten zu haben

Ließen sich die meisten Vereinstreffen trotz Corona-Einschränkungen noch einigermaßen durchführen, so traf es gerade die geplanten Höhepunkte im vorigen Jahr hart: kein Thüringer Imkertag in Bad Blankenburg mit erwartet rund 200 Gästen, kein gemeinsames Wochenende mit dem Schwarzwälder Partnerverein anlässlich 30 Jahre Wiedervereinigung, keine Waldjugendspiele, nichts mit Weischwitzer Kirschfest am Bienenlehrpfad und auch kein traditionelles Schau-Honigschleudern mit Kindergärten und Schulen im Saalfelder Schlosspark. Und auch keine Weihnachtsmärkte, die normalerweise die umsatzstärkste Verkaufsbühne für Honig, Gelée Royal, Propolis und sonstige Bienenprodukte bilden. Mutmaßungen, es könnten Imker nun auf ihrem Honig sitzengeblieben sein und ihn zu Niedrigpreisen losschlagen wollen, gehen allerdings laut Ralf Kunz fehl: „Auch auf den Weihnachtsmärkten kaufen meistens Stammkunden – und die finden ihren Imker auch so.“ Zudem hätten viele Kollegen längst ihre Direktvermarktung über das ganze Jahr am Laufen, inklusive Partnerschaften zu Hofläden oder Bäckereien oder eben via Online-Shops. Wer nicht erst den nächsten Imker suchen und trotzdem garantiert Saalfelder Honig nach Hause tragen möchte, wird im Feengrotten-Laden – außer in Lockdown-Zeiten – und in der Tourist-Information am Markt fündig: Dort gibt’s Feengrotten- und Schlossparkhonig in Viertelpfund-Gläsern, lebensmitteltechnisch korrekt abgefüllt von der Bienenherz GmbH gegenüber vom Bürgerlichen Brauhaus.

Für 2021 steht der Jahresplan der Saalfelder Imker. Mit der Mitgliederversammlung im Februar, notfalls per Videokonferenz, hoffentlich mit dem richtigen Thüringer Imkertag in Kaulsdorf und all den gewohnten Veranstaltungen. „Nur ein aktiver Verein kann auch wachsen“, findet Ralf Kunz. Für 2020 hat das, Corona zum Trotz, erneut prima funktioniert: Mit der Lehrerin Silke Rein und ihrem Lehrbienenstand an der Friedrich-Adolf-Richter-Schule in Rudolstadt wurde das 100. Mitglied aufgenommen, inzwischen sind es schon 103 (Vorjahr 96) mit insgesamt um die 900 Bienenvölkern; ein Drittel der Mitglieder sind Frauen und der Altersdurchschnitt mit etwa 57 Jahren viel besser als noch vor einigen Jahren befürchtet.