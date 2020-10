Saalfelder Jazztage starten hochklassig

Die Gruppe „Chazzon“ sorgte für das Eröffnungskonzert am Freitagabend in den Räumen von Augenoptik Schier in der Saalstraße. Es musizierten Akkordeonist Valentin Butt, Frank Kaiser (Gitarren) und Sängerin Claudia Wandt.

Sie singen vom Herbst, von der Liebe und vom Abschied. In ihren Texten stecken die Lebensfreude und Melancholie des Tangos, schwarze Mustangs, die Muttergottes Maria von Buenos Aires, spanische Sommerhitze, Licht und Schatten in der Welt: „Chazzon“ haben das Publikum bei Augenoptik Schier überzeugt. In der Filiale Saalstraße besorgte die Leipziger Gruppe am Freitagabend den Auftakt der 35. Saalfelder Jazztage.