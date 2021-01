Saalfelder Neujahrsbaby wollte im alten Jahr auf die Welt

Mutti Anja und Sohn Elias beschlossen 2020 den Reigen der Neugeborenen in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld.

Elias ist das letzte Baby gewesen, das 2020 in den Thüringen-Kliniken geboren wurde. Eigentlich sollte er ein Neujahrsbaby werden.



Saalfeld. Eine der freundlichen Neujahrstraditionen ist der Gruß an das Neujahrsbaby. Doch machen Mutter und Kind ihre eigenen Regeln. Und so kam es, dass das Neujahrsbaby in den Thüringen-Kliniken ein Silvesterbaby wurde.

Pressesprecher Stephan Breidt: "Elias ist das letzte Kind, das im vergangenen Jahr bei uns in den Thüringen-Kliniken zur Welt kam. Er wurde am 31. Dezember 2020 um 11.46 Uhr mit einem Gewicht von 3400 Gramm und einer Größe 49 Zentimetern geboren. Mama Anja und Papa Oliver freuen sich über ihr erstes Kind, die junge Familie kommt aus Unterköditz bei Königsee. Mutti Anja Lade ist übrigens die Leiterin des Kindergartens der Thüringen-Kliniken am Standort Saalfeld."