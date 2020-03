Saalfelder Physiotherapeutin: Thüringer Praxen fehlen Masken

Eine bessere Ausstattung der Physiotherapien in Thüringen hat die Thüringer Landesgruppenvorsitzende des Verbandes Physikalische Therapie (VPT), Andrea Brakutt, gefordert. Wie die Saalfelder Physiotherapeutin dieser Redaktion am Freitag sagte, sollten die Physiotherapeuten in dieser Frage den Ärzten und Kliniken gleichgestellt sein. „Wir gehören zur Kernversorgung“, erklärte Andrea Brakutt.

Im Gegensatz zu Massagesalons hätten Physiotherapie-Praxen auch in diesen Zeiten der Corona-Pandemie geöffnet. Behandelt würden jedoch nur Patienten mit dringenden physiotherapeutischen Indikationen, die eine entsprechende ärztliche Überweisung erhalten haben. Andrea Brakutt zufolge gibt es Patienten, die an Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Parkinson leiden, für die eine physiotherapeutische Behandlung weiterhin dringend notwendig sei.

„Ich habe als Physiotherapeutin eine besondere Verantwortung“

Da diese Patienten jedoch auch zur Risikogruppe zählten, behandele sie ihre Patienten nur mit Mundschutz, Handschuhen, Schutzbrille und in einem Overall. Da medizinische Vollschutz-Materialien derzeit nicht zu bekommen seien, habe sie sich Ganzkörper-Anzüge aus dem Baumarkt besorgt - Stichwort Maler-Bedarf. „Ich habe als Physiotherapeutin eine besondere Verantwortung und muss vermeiden, Patienten zu infizieren.“ Andrea Brakutt weiß von Kollegen ihrer Branche, die der Auffassung seien, dass die Physiotherapie-Praxen aufgrund der schlechten Ausstattung mit Schutzmaterialien geschlossen werden sollten.

Indes seien Physiotherapie-Praxen auch wirtschaftliche Unternehmen, die stark am Rückgang der Patientenzahlen leiden, so die Verbandschefin. Sie selbst habe in ihrer Praxis in Saalfeld früher 50 Patienten am Tag behandelt und habe durch die Corona-Pandemie einen Rückgang von 60 bis 90 Prozent zu verzeichnen. Sie spreche daher im Namen aller Physiotherapie-Praxen in Thüringen und forderte, dass ihre Berufsgruppe bei Ausgleichszahlungen berücksichtigt werden müsse. Wichtig wären auch zinsfreie Stundungen von Sozialabgaben für in Not geratende Praxen.