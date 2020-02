Saalfeld. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem ein achtjähriger Junge am Dienstag in Saalfeld verletzt wurde.

Saalfelder Polizei sucht Zeugen zu Unfall mit Achtjährigem

Die Polizei in Saalfeld sucht Zeugen, die am Dienstagvormittag einen Unfall beobachtet haben, bei dem ein achtjähriger Junge verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, sei ein alkoholisierter Autofahrer über die Kreuzung Breitscheidstraße und Käthe-Kollwitz-Straße in Saalfeld gefahren und sei dabei mit dem Jungen zusammengestoßen, der die Straße überquerte. Der Achtjährige verletzte sich dabei leicht.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, können sich unter Telefonnummer 03671/560 melden.