Saalfelder Tafel weist Rassismus-Vorwurf der Linken zurück

Die Saalfelder Tafel weist den Rassismus-Vorwurf der Landtagsabgeordneten Katharina-König-Preuss (Die Linke) zurück. Die Saalfelder Tafel reagiere „entsetzt auf die ihr entgegengebrachten Anschuldigungen durch das Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala“, teilte der Vorstand des Vereins Saalfelder Tafel, Jürgen Brengel, am Mittwoch mit. „Ich stehe hinter meinen Leuten“, erklärte Brengel dieser Redaktion.

Am 20. März hatte Diana Glöckner, Sprecherin der Landtagsfraktion der Linken, mitgeteilt, eine Hilfsaktion von „Mitarbeitern und Engagierten“ des Haskala-Büros von König-Preuss in der Ausgabestelle der Saalfelder Tafel in Rudolstadt-Schwarza sei abgebrochen worden, nachdem es von Seiten von Mitarbeitern der Tafel zu „rassistischen Äußerungen“ gekommen sei. Unter den Helfern vom Haskala hätten sich auch „zwei Menschen mit Migrationsgeschichte“ befunden.

Ehrenamtliche der Tafel hätten beim Eintreffen einer zweiten Helfergruppe vom Haskala gesagt, dass sie jetzt gehen würden, „wenn die Ausländer kommen“. Plötzlich sei auf Hygieneregeln Bezug genommen worden, die vorher an keiner Stelle eine Rolle gespielt hätten. Gesundheitspässe seien thematisiert worden. Die Landtagsabgeordnete König-Preuss hatte erklärt: „Junge Menschen bieten in Zeiten der Krise Unterstützung an und erleben dafür tief verankerten Rassismus.“

Jürgen Brengel: Wir handeln stets nach den Tafel-Grundsätzen

Brengel hatte in einer ersten Reaktion erklärt, er werde zunächst mit den Ehrenamtlichen in Schwarza reden. Dies sei am Montag erfolgt. Im Ergebnis dessen distanziert sich der Tafelchef nun „ausdrücklich von der Anschuldigung, rassistisch zu sein“, heißt es in seiner Stellungnahme: „Ausgerechnet uns und unsere Arbeit in die rechte Ecke zu stellen, ist eine Frechheit.“ Seit über 20 Jahren organisierten die freiwilligen Helfer den so wichtigen Dienst für Bedürftige, erklärt Brengel. „Dabei handeln wir stets nach den Tafel-Grundsätzen. Ein jeder wird wie der andere behandelt.“ Es habe noch nie Beschwerden über unkorrekte Verhaltensweisen der freiwilligen Helfer gegeben.

Brengel erklärt weiter, die Mitarbeiterinnen der Ausgabestelle in Schwarza befänden sich alle im Rentenalter. Ihr Engagement sei bereits in der Thüringer Staatskanzlei, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und in der Stadt Rudolstadt mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet worden.

„Auch die neuen Helfer müssen sich an Regeln halten“

Brengel weiter: Die Hilfe des Haskala-Büros sei gut gemeint gewesen. „Aber auch die neuen Helfer müssen sich an Regeln halten wie andere auch. Zudem befinden wir uns momentan in einer Zeit, in der es viel Verunsicherung und Angst gibt.“ Es sei den älteren Damen in der Ausgabestelle hoch anzurechnen, sich weiter an den Ausgabetresen zu stellen „und sich einer möglichen Ansteckung auszusetzen“.

Der Tafelchef schilderte auf Nachfrage, dass es offenbar zu einem Missverständnis kam. Einer ersten, bereits seit dem Morgen helfenden Haskala-Gruppe habe sich gegen Mittag eine zweite hinzugesellt, um diese abzulösen. Dadurch sei es kurzzeitig sehr eng geworden in der Ausgabestelle, worauf die Frauen mit Corona-Angst reagiert hätten.

In seiner Mitteilung schreibt Brengel: Es ist daher legitim, neue Helfer zu fragen, woher sie kommen und mit wem sie Umgang hatten. „Auch die Frage nach Gesundheitsausweisen ist keine Frage der Diskriminierung, sondern eine Frage der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften.“

Der Tafelchef fordert nun eine Entschuldigung von König-Preuss: Die Hilfsaktion des Haskala-Büros war „leider alles andere als hilfreich. Unsere Hilfe wird in Frage gestellt und die jahrelang loyalen freiwilligen Helfer mit Schmutz beworfen. Doch das trifft am Ende nicht nur uns selbst, sondern die auf Hilfe angewiesenen Menschen – die Ärmsten der Armen.“

Unsere Redaktion sprach am Mittwoch mit einer Tafel-Helferin, einer Rentnerin aus Unterwellenborn. Sie erklärte, der Rassismus-Vorwurf sei ihr völlig unverständlich. Viele Menschen mit Migrationshintergrund gehörten zu den Helfern der Tafel, mit diesen hätte sie „schöne Kontakte“. Die Frau: „Ich kann mich nicht erinnern, je rassistische Dinge bei der Tafel erlebt zu haben.“