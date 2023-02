Saalfelderin feiert im Pflegeheim 100. Geburtstag

Margarete Köhler wurde 1923 mitten in der Weltwirtschaftskrise geboren. Jetzt feierte die frühere Verkäuferin in Saalfeld ihren 100. Geburtstag.

Saalfeld Bürgermeister gratuliert Margarete Köhler mit Blumen und Piccolo-Sekt zum runden Jubiläum

Geboren in Ostpreußen und seit vielen Dekaden in Saalfeld zu Hause: Margarete Köhler feierte am vergangenen Freitag ihren 100. Geburtstag. Bis vor knapp einem Jahr wohnte sie noch allein und ist jetzt eine von drei 100-Jährigen der AWO-Pflegeeinrichtung Rainweg 41.

Rüstige Jubilarin arbeitete einst als Verkäuferin

Bürgermeister Steffen Kania (CDU) gratulierte ihr laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung mit Blumen und Piccolo-Sekt zum runden Jubiläum und wurde freudestrahlend mit einem herzlichen „Das ist aber schön“ empfangen. Im Gespräch erläuterte die rüstige Jubilarin, dass sie einst als Verkäuferin gearbeitet und zwei Kindern das Leben geschenkt hat. Während die Tochter in Celle wohnt, lebt der Sohn in Saalfeld ganz in der Nähe. Der Rentnerin gefällt es in ihrem Heim.

Gesunde Lebensweise als Rezept für hohes Alter

„Ich habe ein Einzelzimmer und bin zufrieden. In der eigenen Wohnung wäre ich nur allein gewesen. Heute haben wir schon gefeiert und gesungen. Ich fühle mich wohl“, sagt sie. Auf Kanias Nachfrage zum Geheimnis ihres hohen Alters erläutert sie: „Ich frag mich immer, ob ich das überhaupt verdient habe. Aber ich habe gesund gelebt. Früher hatten wir zum Beispiel einen Garten, der uns und mich gut ernährt hat.“