Saalfelds Bürgermeister regt Hilfsfonds an

Saalfeld Steffen Kania spendet 2000 Euro für in Not geratene Gewerbetreibende der Stadt - Ziel ist der Erhalt einer lebendigen Innenstadt

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) regt einen Hilfsfonds für in Not geratene Unternehmen in der Stadt an und hat gemeinsam mit seiner Frau 2000 Euro für diesen Zweck gespendet. Darüber informierte der Mediziner am Mittwochabend auf seiner Facebookseite.

„Täglich erreichen mich zunehmend verzweifeltere Nachrichten von Händlern und Gewerbetreibenden, Gastronomen, Künstlern und Soloselbstständigen, die völlig unverschuldet in existentielle Not geraten sind“, schreibt Kania. Dagegen müsse etwas getan werden. „Ich will, dass unsere lebendige Innenstadt, unsere Kunst- und Kulturszene und unsere Gastronomie erhalten bleiben“.

Es gehe nicht um die Höhe des Betrages, sondern darum zu zeigen, dass die Saalfelder zusammenhalten. „Jeder Euro zählt! Gemeinsam kommen wir da durch!“, so der Bürgermeister, der in Kürze informieren will, wie ein solcher Notfonds funktionieren könne.