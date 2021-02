Saalfeld. „Mich hat es ziemlich erwischt“, so das Stadtoberhaupt.

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania an Covid-19 erkrankt

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) ist an Covid-19 erkrankt. Der entsprechende Coronavirus-Test am vergangenen Freitag war positiv, erkläre Kania am Montag auf Anfrage dieser Zeitung.