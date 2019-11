Saalfelds Schlosspark bekommt einen Ostereierbaum

Die Robinie auf dem Saalfelder Boulevard, die zuletzt dafür herhalten musste, war dafür gar nicht geeignet. Ein Ostereierbaum sollte bereits Blätter haben und nicht noch kahl sein, erläuterte der Saalfelder Bürgermeister Steffen Kania (CDU) gegenüber dieser Zeitung. Kurzum: Es muss ein neuer Saalfelder Ostereierbaum her. Daher beschlossen die Stadträte auf Antrag der Linksfraktion einstimmig, einen neuen Apfelbaum im Schlosspark zu pflanzen, der diese für Saalfeld so wichtige Rolle übernehmen soll.

Der Schlosspark ist der Wunschort des Vereins

Schließlich war ja auch der originale Ostereierbaum der Gründerfamilie Christa und Volker Kraft ein Apfelbaum. Oben, in ihrem Garten Auf den Rödern, begründeten sie 1965 die mittlerweile weltberühmte Saalfelder Ostereierbaum-Tradition, die es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde schaffte. Den Anfang machten im ersten Jahr 18 Plastikeier. In den letzten Jahren waren es über 10.000 bunte ausgepustete Eier, die an den Baum zu hängen die Eheleute Kraft zwei Wochen brauchten.

Der Schlosspark ist laut Kania auch der Wunschort des Vereins, der die Tradition übernommen hat, als es die Krafts ab 2015 aus Altersgründen nicht mehr schafften, jedes Jahr einen Baum mit tausenden selbstgefärbten Eiern zu behängen. Der Schlosspark kann abgeschlossen werden, Vandalismus wird so erschwert, erklärte der Bürgermeister.

„Eine schöne Lösung“, sagt der Bürgermeister

Zu Ostern 2020 werde der Ostereierbaum wohl noch einmal in der Saalfelder Fußgängerzone stehen, so der Bürgermeisterweiter. Doch ab 2021 sei der Schlosspark „eine schöne Lösung“. Der genaue Standort werde „im Bereich der Orangerie, in Richtung Prinzessinnen-Garten“ sein. Ferner unterstützt die Stadt Saalfeld den „Freundeskreis des Saalfelder Ostereierbaums e.V.“ laut Stadtratsbeschluss mit einer Summe in Höhe von 500 Euro für das Jahr 2020. Ferner wird die Stadt prüfen, ob der Bauhof den Verein technisch unterstützen kann. Bereits in den letzten Jahren hat der Verein stets einen Hebebühne zum Behängen des Baumes eingesetzt.