Samag Saalfeld distanziert sich von AfD-Mahnwache mit Höcke

Die Partei AfD hat am Montag mit ihrem Landesvorsitzenden Björn Höcke vor der Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH eine Mahnwache zugunsten des Verbrennungsmotors abgehalten. Höcke versuchte, Broschüren mit der Aufschrift „Freie Fahrt für freie Bürger!“ zu verteilen. Die Samag distanzierte sich am Montag in einer Pressemitteilung von der AfD-Veranstaltung.