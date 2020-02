Saalfeld-Rudolstadt: Sascha Krüger neuer Kreischef der Linken

Nicht nur bei der CDU im Kreis rumort es derzeit gewaltig, auch bei den Linken „brennt der Baum“, wie ein Beobachter sagte: Überraschend hat die Partei Die Linke am Samstag mit Sascha Krüger einen neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Rainer Kräuter zog seine erneute Kandidatur kurzfristig zurück, da er in der Gesamtmitgliederversammlung „eine stille Fürsprache“ für Krüger gespürt habe.

Wie Kräuter am Montag dieser Redaktion erklärte, wolle er von dem 36-jährigen neuen Kreischef „nicht als ,Königsmörder“ sprechen“. Jedoch: „Wenn ein junger Kandidat den Gipfel erstürmen will, bedient er sich gewisser Mittel.“ Er selbst habe innerparteilich „keine Chance“ gehabt, an bestimmten Themen teilzuhaben. Kräuter: Wenn die Parteibasis einen anderen Kandidaten für geeignet hält, „dann ist das so“.

„Das ist ein Ergebnis, mit dem ich leben kann“

Sascha Krüger, Projektleiter einer Firma in Ilmenau, wurde mit etwas über 70 Prozent der Stimmen gewählt. „Das ist ein Ergebnis, mit dem ich leben kann“, erklärte er am Montag. Er sei noch jung, es hätte ihn gewundert, wenn ihm jeder das Amt schon zugetraut hätte.

Der 36-Jährige aus Dittrichshütte ist in Ronneburg geboren und war von 2007 bis 2009 Mitglied der SPD. Im Oktober 2012 trat er der Linkspartei bei. Er selbst sieht sich als nicht unerfahren, er sei bereits mit 15 Jahren jugendpolitisch aktiv gewesen. In den zurückliegenden beiden Jahren war er bereits im Kreisvorstand der Linken aktiv. Krüger: „Ich bin kein absoluter Neuling.“

Der neue Kreischef der Linken kündigte an, die Kommunikation zwischen Kreistag, Kreisvorstand und den jeweiligen Stadtfraktionen effektiver gestalten zu wollen. In Wahlkämpfe, insbesondere bei einer voraussichtlich 2021 anstehenden neuen Landtagswahl, wolle er alle Genossen einbinden. Die Mitgliederbetreuung nannte er als eines der wichtigsten Aufgaben.

„Es war nicht einfach, mit Rainer Kräuter zu arbeiten.“

Diese Schwerpunktsetzungen können auch als Kritik an Vorgänger Kräuter gelesen werden. Deutlicher wird der Rudolstädter Ortsvorsitzende Götz Kölbl: „Es war nicht einfach, mit Rainer Kräuter zu arbeiten.“ Kölbl wirft Kräuter mangelnde Selbstkritik vor. Allerdings zollt Kölbl Kräuter Respekt dafür, 2014 das Amt überhaupt übernommen zu haben, da es ein Jahr lang unbesetzt war: „Da gilt ihm mein Dank.“

Zu den Aufgaben eines linken Kreisvorsitzenden zählt Kölbl, „Gräben zuzuschütten“ und gut mit den verschiedenen Gruppen zusammenzuarbeiten und sie zusammen zu führen. Laut Kölbl gibt es zwei Flügel in der Kreispartei, bei denen nicht links oder rechts eine Rolle spiele. Vielmehr hießen die Flügel Saalfeld und Rudolstadt. Die Frage, warum das so sei, beantwortete Kölbl so: „Fragen Sie mich nicht, ich komme aus Pirna in Sachsen.“ Als wichtigste Aufgabe der Linken nennt Kölbl das Zurückdrängen rechter Tendenzen in der Gesellschaft.

Kritik an der Homepage der Linken

Rainer Kräuter indes wies die Kritik mangelnder Kommunikation zurück. Es sei eher umgekehrt, es fehle bei einigen Stadtfraktionen an einer Darstellung der eigenen Tätigkeit aus eigenem Antrieb. Kräuter: „Weil es was mit Arbeit zu tun hat“. Kräuter betonte: „Man kann nicht nur die Aufwandsentschädigung nehmen, sondern man muss auch etwas dafür tun.“

Als Beispiel nannte Kräuter die Meldungen der Stadtfraktionen auf der Kreis-Homepage der Linken. Da fehle bisweilen ein ganzes Jahr. Eine Stichprobe ergab am Montag etwa für die Saalfelder Linksfraktion: Die letzte Meldung wurde am 9. Februar 2020 veröffentlicht, die vorletzte am 29. August 2018. Aus dem Jahr 2019 findet sich keine einzige Mitteilung.

Kräuter zur Landtagskandidatur: „Ich muss getragen werden.“

Als großen Hintergrund der Kreisvorsitzenden-Wahl nannte Kräuter die Frage der Kandidatur für den Thüringer Landtag. Er sei dazu bereit, wenn die Basis dies wirklich wolle. „Ich muss getragen werden“, sagte Kräuter, der nach dem Verlust des Wahlkreises 28 bei der Thüringer Landtagswahl zunächst einmal seine Arbeit als Polizist in der Landespolizei-Inspektion Saalfeld wieder aufnimmt.

Ob Sascha Krüger Kräuter die Landtagskandidatur streitig machen wird, bleibt offen: Diese Frage sei für ihn nicht ausschlaggebend, erklärte Krüger, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.