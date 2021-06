Schädlingsbefall am Rudolstädter Schillerhaus festgestellt

Rudolstadt. An der Südfassade des Rudolstädter Schillerhauses finden derzeit Malerarbeiten statt, dabei wurden die Schädlinge entdeckt.

Bei Malerarbeiten an der Südfassade des Rudolstädter Schillerhauses wurde ein Schädlingsbefall an den Holzbalken festgestellt. Gutachter sollen bis zum Herbst beauftragt werden, den Umfang des Schadens festzustellen und entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, so Annett Gieseler, Fachdienstleiterin für Bau und Umwelt im Rudolstädter Rathaus. Das Gerüst soll in der Zwischenzeit wieder abgebaut werden, damit die im Sommer im Garten geplanten Veranstaltungen stattfinden können.