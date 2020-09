Schandfleck im Schwarzatal verschwindet

Im Schwarzatal, zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg, ist der Abriss des ehemaligen Hähnelheimes in vollem Gange. Am Montag stand nur noch der alte Schornstein. Für die Beseitigung des "städtebaulichen Missstandes" hatte der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Fördermittel in Höhe von 185.000 Euro bekommen.