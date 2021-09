Schauspiel-Nachwuchs im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gesucht

Rudolstadt/Saalfeld. Der Theaterjugendclub des Theaters Rudolstadt lädt zu einer Schnupperprobe ein.

Selbst Bühnenluft schnuppern, eigene Möglichkeiten abchecken, drängende Themen spielerisch entdecken oder einfach Freude an gemeinsamer Kreativität haben: Die Motivationen der Kinder und Jugendlichen des Theaterjugendclubs am Theater Rudolstadt sind vielfältig. Jetzt werden für spannende Projekte neue Mitspielerinnen und -spieler ab 10 Jahren gesucht. Am dem kommenden Mittwoch, 22. September, 16 Uhr, lädt Theaterpädagogin Friederike Dumke Interessierte zu einer Schnupperprobe ins TITK (Thüringisches Instituts für Textil- und Kunststoff-Forschung) ein.

„Im Theaterjugendclub feiern wir das Theaterspiel mit seiner Vielzahl an Möglichkeiten und Facetten“, erklärt Dumke die Arbeit des Clubs. „Es wird diskutiert, gearbeitet und natürlich auch viel gelacht.“ In erster Linie gehe es aber darum, selbst kreativ zu werden, sich auszuprobieren und mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu treten. „Wer Mitglied wird, hat die Chance, das Theater näher kennenzulernen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und selbst auf der Bühne zu stehen.“ In dieser Spielzeit wagt sich der Jugendclub an eine eigene Stückentwicklung, in der sich die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler mit ganz unterschiedlichen Aspekten der Identitätssuche auseinandersetzen können.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Getroffen wird sich normalerweise in der Otto-Nuschke-Straße im Theater Tumult, derzeit aber aufgrund notweniger Corona-Abstände noch in einem großflächigen Raum des TITK. Proben finden ein- bis zweimal wöchentlich statt, jeweils am Mittwoch und/oder am Donnerstag. Wer Lust hat, dabei zu sein oder die anderen Spieler erst einmal kennenlernen möchte, ist bei der Schnupperprobe herzlich willkommen.

Weitere Infos sind auf der Theater-Webseite im Bereich Theaterpädagogik zu finden. Interessierte können sich zudem direkt per Mail an Friederike Dumke wenden: theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Saalfeld.