Die Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde mit der MDR JUMP Weihnachtsmarkttour machten am Samstag Station auf Schillers Weihnacht in Rudolstadt.

Schillers Weihnacht in Rudolstadt erlebt ersten Höhepunkt

Punkt 17 Uhr begann die bunte Familienshow, bei der Sarah und Lars viele Geschenke für die Weihnachtsmarkt-Besucher mitgebracht hatten. Bevor die musikalischen Stargäste das Zepter übernahmen begrüßte Bürgermeister Jörg Reichl das Publikum. Und er staunte nicht schlecht, als per Handzeichen geklärt wurde, das rund die Hälfte der mehr als Tausend Menschen vor der Bühne extra nach Rudolstadt gekommen waren, um die MDR JUMP Show zu erleben. Und zu erleben gab es einiges: Zum Beispiel Selina Mour. Die Teenagerin, der bei Instagram mehr als 600.000 Menschen folgen, eröffnete den musikalischen Reigen und begeisterte mit ihren deutschen und englischen Songs vor allem die jungen Zuschauer in den ersten Reihen. Danach folgte eine Highlight der Show: Jessica Wahls, die mit den No Angels berühmt geworden ist, performte zusammen mit zwei weiteren Tänzerinnen und Sängerinnen bekannte Weihnachtspopsongs - und erstmals auch wieder ein Lied ihrer ehemaligen Girlband. Da wurden viele Handys gezückt bei Schillers Weihnacht! Nach ein paar unterhaltsamen Showeinlagen mit Sarah und Lars gehörte die Bühne Millé. Der erst 20-jährige Sänger, der schon mit Größen wie Lena, Michael Schulte oder Nico Santos aufgetreten ist, begeisterte mit seiner unglaublichen Stimme und gefühlvollen Songs. Am Ende der Show gab es ein emotionales Finale, bei dem alle Künstler gemeinsam mit den Moderatoren und dem Publikum den Weihnachtsklassiker »Oh Tannenbaum« in einer poppigen Version sangen.