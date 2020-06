Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlossherr gesucht: Kreis Saalfeld-Rudolstadt wählt neuen Landrat

Trotz der Corona-Pandemie wird am Sonntag (28. Juni) im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ein neuer Landrat gewählt. Dabei gelten strikte Hygienevorkehrungen in den Wahllokalen. Die mehr als 89 000 Wahlberechtigten können sich zwischen drei Kandidaten entscheiden: Amtsinhaber Marko Wolfram (SPD), dem Christdemokraten und Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck und Brunhilde Nauer von der AfD. Erhält am Sonntag keiner von ihnen mehr als die Hälfte der Stimmen, kommt es zwei Wochen später am 12. Juli zur Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.

Landesverwaltungsamt gegen Verschiebung der Landratswahl

Das Landratsamt hatte den Wahltermin wegen der Corona-Pandemie mit Blick auf den Ablauf der Wahl und den Wahlkampf auf September verschieben wollen. Das Landesverwaltungsamt hatte aber entschieden, dass die Wahl wie ursprünglich geplant stattfindet.

Deswegen habe das Gesundheitsamt nun mit Pandemie-Koordinatoren der Gemeinden ein Hygienekonzept erarbeitet, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte. „Wichtigste Forderungen sind die Einhaltung des Mindestabstandes und die Aufstellung von Plexiglasscheiben zwischen Wähler und Wahlvorstand“, hieß es. Zudem sollen die Wähler das Wahllokal mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Auf Wunsch erhalten sie unbenutzte Stifte, um ihr Kreuz zu machen. Einige Gemeinden hätten kleine Wahllokale, in denen nicht genug Abstand eingehalten werden kann, aussortiert oder die Lokale verlegt.

Striktes Hygienekonzept für Wahl

Das Amt des Landrates wird für sechs Jahre vergeben. In fast allen Thüringer Landkreisen waren vor zwei Jahren neue Landräte gewählt worden. Der Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist aus dem normalen Turnus ausgeschert, weil 2014 der damalige Landrat Hartmut Holzhey (parteilos) aus gesundheitlichen Gründen vor Ablauf seiner Amtszeit zurückgetreten war.

Wahlkampf in Saalfeld mit Herzog und Gefolge

Als sein Nachfolger setzte sich damals Marko Wolfram in der Stichwahl durch. Der 46-Jährige aus Probstzella war zuvor 1. Beigeordneter des Landkreises sowie Bürgermeister seiner Heimatstadt. Seine erneute Kandidatur wird auch von der Linken und den Grünen unterstützt. Sein CDU-Herausforderer Maik Kowalleck ist Betriebswirt und sitzt seit 2009 im Landtag. Dort ist der 45-Jährige finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion. AfD-Kandidatin Brunhilde Nauer, Jahrgang 1959, ist von Beruf Gartenbauingenieurin und arbeitet am Landesrechnungshof. Der neue Landrat hat sein Büro im einstigen Saalfelder Residenzschloss.

Der Kreis Saalfeld-Rudolstadt hat laut Landesamt für Statistik rund 103 000 Einwohner. Gemessen am Industrieumsatz gehört er zu den wirtschaftsstärkeren Regionen Thüringens. Im Ranking der 23 Kreise und kreisfreien Städte rangierte die Region im vergangenen Jahr auf Platz 6. Kulturell macht der Landkreis alljährlich vor allem mit dem Rudolstadt-Festival weit über seine Grenzen hinaus von sich reden - es gilt als größtes Festival für Folk- und Weltmusik in Deutschland. Dieses Jahr fällt es allerdings coronabedingt aus.

Marko Wolfram im Kandidaten-Porträt: Wahlmotto: Stabilität und Zuversicht

Maik Kowalleck im Kandidaten-Porträt: Für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt – ohne Wenn und Aber

Brunhilde Nauer im Kandidaten-Porträt: Landratswahl in Saalfeld-Rudolstadt: „Es geht um mein Zuhause“