Schlosshotel Eyba: Neue Betreiber stammen aus Südthüringen

Das könnte eine erfolgreiche Ost-West-Geschichte werden: Die Eigentümer des Schlosshotels in Eyba kommen aus Bayern, die neuen Betreiber – Peggy Erdenbrecher und Maikel Schätzler – dagegen aus Südthüringen. Sie haben sich gegen 14 Bewerber durchgesetzt und das vor allem deshalb, weil die Chemie zwischen ihnen und den Inhabern stimmt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Das sind herzliche und großzügige Leute“, sagt Peggy Erdenbrecher, die mit ihrem Geschäftspartner Maikel Schätzler verwandt ist. Sie ist seine Großcousine.

„Ich habe keine weiteren Hobbys“

Zusammen sind sie ein überzeugendes und tatkräftiges Gespann, woran sie bei einem Treffen am Mittwoch keinen Zweifel ließen. Sie, 48 Jahre alt, ist vom Fach. Sie ist gelernte Restaurantfachfrau und führt in Heldburg bereits ein eigenes Haus, das Alte Schützenhaus. Er, 28 Jahre alt, ist Gymnasiallehrer für Biologie und Chemie in Schleusing. Zudem ist er Ortsteilbürgermeister von Geisenhöhn und auch Chef des des dortigen Freizeitvereins.

Warum dann noch Schlossherr? „Ich habe keine weiteren Hobbys“, sagt Schätzler lachend. Zudem war der Beruf des Event-Managers immer der „Plan B“ seines Lebensentwurfes, schließlich liege ihm das organisieren und managen. Diese Seite kann er nun in Eyba ausleben – „hier kann ich mich verwirklichen“.

Freilich ist Eyba kein Pappenstiel, sondern „eine Größenordnung“, das wissen beide. Ein 40-Zimmer-Hotel dieses Niveaus ist eine Herausforderung, die beide aber auch explizit gesucht haben, wie sie versichern.

„Sind an unsere Grenzen gegangen“

Da sie bereits am 16. Oktober öffneten und so die Feriennachfrage bedienten, wissen sie, was es heißt, wenn alle Zimmer belegt sind – und sogar noch Zustellbetten herangeschafft werden müssen. „Wir sind an unsere Grenzen gegangen“, sagt Peggy Erdenbrecher. Sie hat ihr Metier verinnerlicht und lebt es, ansonsten ginge es gar nicht, versichert sie. Deutlich macht das ihre Antwort auf die Frage, was sie als erstes sagt, wenn sie mitten in der Nacht geweckt wird? „Ich bin gleich da“, antwortet sie lachend.

Freilich kam mit der zweiten Corona-Welle auch „der Cut“; der Schnitt. Die Belegungszahlen gingen stark zurück. Beide wissen, dass sie gegen den Strom schwimmen. Sie übernehmen mitten in der Corona-Krise ein Hotel! Seminare im Schlosshotel seien dank eines gut umsetzbaren Hygienekonzepts aber auch weiterhin möglich und außerdem: „Ich bin ein optimistischer Mensch!“, versichert Peggy Erdenbrecher.