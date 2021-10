Schmierereien und ein Verletzter in Saalfeld, nach Unfall in Rudolstadt geflüchtet.

Saalfeld. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Bei Unfall in Saalfeld verletzt

Sonntagabend fuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW auf dem Promenadenweg in Saalfeld und wollte in die Friedensstraße abbiegen. Dabei missachtete er bei ausgeschalteter Ampel die Vorfahrt einer 62-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Der Verursacher verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Feuerwehr Saalfeld kam zum Einsatz, um Betriebsstoffe zu binden.

Graffiti-Schmierereien

Unbekannte beschmierten die Fassade seines Fitness-Studios in der Stauffenbergstraße in Gorndorf mit blauer Sprühfarbe auf einer Fläche von etwa 140 cm x 60 cm. Der Geschädigte stellte den Schaden Sonntagnachmittag fest und informierte die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unfall verursacht und geflüchte

Am 13. Oktober gegen 11.50 Uhr fuhr ein bisher unbekannter schwarzer Kombi vom Gelände der Tankstelle auf die zweispurige Bundesstraße 85 in Rudolstadt auf und missachtete dabei einen vorfahrtsberechtigten PKW auf dem rechten Fahrstreifen. Dessen Fahrer versuchte nach links auszuweichen und stieß dabei mit einem Auto auf der linken Fahrspur zusammen.

Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen