Schneeschmelze füllt Talsperren: Pegel in Blankenstein-Rosenthal stark steigend

Saalfeld An Saalepegeln wurde Meldebeginn erreicht Jena. Pegel am Beginn der Bleiloch-Talsperre stark steigende Tendenz.

Laut Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen werden durch die anhaltende Schneeschmelze erhöhte Abflüsse ab Mittwochnachmittag im Oberlauf der Saale und den weiteren Zuläufen zu den Talsperren der Saalekaskade erwartet. Auch aus den Einzugsgebieten unterhalb wird mit einem erhöhten Abfluss gerechnet.

Um die Talsperren der Saalekaskade zu entlasten, wurde bereits ab Montagnachmittag die Abgabe von 60 auf 80 Kubikmeter je Sekunde erhöht. Dadurch steht laut dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz insgesamt genügend Hochwasserrückhalteraum zur Verfügung, um die angekündigte Schneeschmelze ab Mittwoch aufzufangen und geordnet nach unten abzugeben.

Durch die Erhöhung der Abgabe wurde an den Saalepegeln Kaulsdorf, Saalfeld-Remschütz, Rudolstadt und Rothenstein am Dienstagnachmittag und in der Nacht der Richtwert für den Meldebeginn erreicht. An allen Pegeln liegt der Wasserstand aber unterhalb der Alarmstufe 1.

Auch am Mittwoch soll die Abgabe aus der Saalekaskade so geregelt werden, dass diese Wasserführung bestehen bleibt. Am Dienstag gegen 16 Uhr zeigte der Pegel in Blankenstein-Rosenthal, also am Beginn der Bleiloch-Talsperre, stark steigende Tendenz; die Durchflussmenge betrug mit fast 31 Kubikmeter je Sekunde etwa das Dreifache des Jahresdurchschnitts. Am Pegel Kaulsdorf hatte die Saale mit fast 82 Kubikmeter je Sekunde fast das Fünffache des normalen Durchflusses erreicht. Verdreifacht hatten sich auch die Wassermengen in der Loquitz und in der Schwarza.

Nach Angaben des MDR seien der Kaulsdorfer Sportplatz und mehrere Keller überflutet.

Zur Thüringer Hochwasserzentrale