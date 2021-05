Schon mehr als 2700 Tests in Awo-Zentren

Rudolstadt/Sitzendorf. Bürger können sich an den Standorten in Sitzendorf und Rudolstadt ohne Voranmeldung auf das Coronavirus testen lassen.

Im Bestreben, dem hohen Bedarf an Antigen-Schnelltests im Einzugsgebiet der Awo Rudolstadt nachzukommen, eröffnete der Verband Ende März zwei Bürger-Testzentren. Seither können sich Bürger an den Standorten in Sitzendorf und Rudolstadt ohne Voranmeldung mindestens einmal wöchentlich kostenlos auf das Coronavirus Sars-CoV-2 testen lassen. Die Tests – wahlweise per Nasen- oder Rachenabstrich – werden durch geschultes medizinisches Personal durchgeführt, innerhalb kürzester Zeit ausgewertet und bescheinigt. In den ersten sechs Wochen wurden laut einer Mitteilung der Awo an beiden Standorten insgesamt 2727 Tests durchgeführt.

Verantwortlich für die Teststationen ist Odette Bauer, Pflegedienstleiterin der Tagespflege Sitzendorf, die aufgrund hoher Inzidenzwerte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt über Monate geschlossen war. „Es lag einfach nahe, die geschlossene Einrichtung für ein Testangebot zu nutzen und auch den Bewohnern des ländlichen Raums Zugang zu professionellen Testungen und Pflichtnachweisen zu gewähren“, erklärt Bauer. In der Region gab es bis dato nämlich nur eine Apotheke, die auf Corona testete.

Und auch in Rudolstadt hatte das Pandemiegeschehen die Türen verriegelt: Die Räume der Awo-Begegnungsstätte am Markt 8 durften über Wochen niemanden mehr willkommen heißen. Doch das änderte sich, als sie Ende März zur Teststation wurden – mitten im Zentrum der Stadt.

„Es war ein Muss, diese zentrale Lage zu nutzen“, sagt Bauer und berichtet über eine rege Inanspruchnahme vom ersten Tag an. Bis zu 200 Menschen haben sich mitunter am Tag in Rudolstadt testen lassen. Insgesamt wurden in den ersten anderthalb Monaten des Testbetriebes an beiden Standorten 2727 Tests durchgeführt, davon 2214 in Rudolstadt und 513 in Sitzendorf. 22 Tests fielen positiv aus, wovon bislang alle durch einen PCR Test auch positiv bestätigt worden sind. Falsch-positive Tests habe es nicht gegeben, wird mitgeteilt.