Schon wieder Einbrüche in Bad Blankenburg - Blauer Kleinwagen in Unterwellenborn gesucht

Unterwellenborn. Die Polizei sucht nach zwei Unfällen jeweils Autos, deren Fahrer einfach weiterfuhren. Außerdem gab es eine Serie von Einbrüchen in Bad Blankenburg.

Ein silberner Volvo V40 wurde am 15. Oktober gegen 13:15 Uhr in Unterwellenborn auf dem Kaufland Parkplatz abgestellt. In diesem Moment fuhr laut Polizei ein blauer Kleinwagen mit schwarzer Frontstoßstange vorbei und streifte den Volvo. Die Heckklappe und der hintere Stoßfänger wurden beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall entfernte sich der blaue Kleinwagen unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.

Gegen Kadett und dann auf und davon

In der Emil-Hartmann-Straße in Rudolstadt kam es außerdem am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Der Geschädigte hatte um 10 Uhr sein Auto abgestellt. Als er um 17 Uhr wieder zu seinem Opel Kadett kam, bemerkte er Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel, dem Stoßfänger und dem linken Rücklicht. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Der Verursacher war nicht vor Ort.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem unbekannten Täter nimmt die Landespolizeiinspektion Saalfeld jeweils unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Schon wieder Einbrecher unterwegs

In den letzten Tagen wurden der Polizei vermehrt Kellereinbrüche in der Bad Blankenburger Siedlung und Umgebung gemeldet. Gestohlen wurden vornehmlich Fahrräder und Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

