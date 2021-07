Schule Neusitz hilft Flutopfern

Neusitz. 1000-Euro-Spende am letzten Schultag in Neusitz

Mal nutzen Schüler der Regelschule Neusitz den letzten Schultag, um Müll in der Landschaft aufzulesen, mal wird gewandert. Dieses Jahr standen ein Ausflug ins Freibad Großkochberg auf dem Programm und eine gute Tat: Inspiriert durch die schockierenden Bilder der Flutkatastrophe Woche hatte das Kollegium die Idee, durch einen Kuchenbasar eine Spendenaktion für eine betroffene Schule im Katastrophengebiet zu initiieren. Kurzfristig wurden Kuchen durch Eltern und Lehrer gebacken und am Donnerstag verkauft. Zusammen mit dem Erlös und weiteren Spenden kam man auf eine Summe von mehr als 500 Euro. Diese wird noch aufgestockt durch Gelder aus einem Spendenlauf, der aus Anlass einer Projektarbeit im vergangenen Jahr veranstaltet wurde, so dass man am Ende über 1000 Euro an den Förderverein einer betroffenen Realschule in Nordrhein- Westfalen überweisen kann.

Schulleiter Daniel Wranik hat Kontakt mit der Leiterin einer Schule aufgenommen, deren Gebäude noch nicht wieder betreten werden konnte und die überaus dankbar für diese Solidaritätsbekundung aus Thüringen ist. Vielleicht entwickelt sich daraus eine Schulpartnerschaft.