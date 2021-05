Schulen und Läden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt öffnen ab Freitag, 21. Mai

Saalfeld/Rudolstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Dienstag den vierten Werktag in Folge unter 150.

Noch laufen für drei Schulen und vier Kindergärten im Landkreis Quarantänemaßnahmen nach bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus, dennoch geht man im Landratsamt davon aus, dass am Freitag Schulen und Kindergärten aus der Notbetreuung entlassen werden und wieder für alle Klassen und Altersstufen öffnen.

„Den Zeitpunkt der Öffnungen von Schulen und den Rahmen für Gestaltung des Unterrichtsmodells legt das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport nach den Richtlinien der sogenannten Bundes-Notbremse fest“, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung. Der Landkreis habe hier keine Entscheidungskompetenz.

Möglich werden die Lockerungen, die auch den Einzelhandel betreffen, weil Saalfeld-Rudolstadt am Dienstag den vierten Werktag in Folge die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz von 165 (Schulen) bzw. 150 (Handel) unterschritten hat. Nach 28 vom Robert-Koch-Institut am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen lag die Inzidenz bei 116,3 pro 100.000 Einwohner. Bleibt der Wert auch am Mittwoch in diesem Bereich, gilt der Donnerstag als Übergangstag und am Freitag treten die Öffnungen in Kraft. Mindestens mit dem Schulbusverkehr dürfte es keine Probleme geben, denn die Schülerbeförderung wird schon seit Wochen im Regelfahrplan gewährleistet.

Die betroffenen Eltern bzw. Schüler sollen von den Schulen über den Schulbetrieb informiert werden. Masken- und Testpflicht gelten für Lehrer und Schüler fort. „Die Entscheidung zur detaillierten Regelung der Schulorganisation, insbesondere der Ausgestaltung des Unterrichts, treffen die Schulen selbst“, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Einzelhandel ist ab Freitag Einkaufen mit Terminbuchung erlaubt. Zusätzlich ist ein negatives Testergebnis der Kunden nötig sowie eine Kontaktnachverfolgung durch den Händler. Genesene mit Nachweis und komplett Geimpfte benötigen keinen zusätzlichen Test.

Als Nachweis reicht der Quarantänebescheid, der nicht älter als sechs Monate sein darf, bzw. der Impfpass. Wichtiger Hinweis des Landratsamtes dazu: „Aufgrund der hohen Zahl von Anfragen nach Genesenen-Nachweisen an das Gesundheitsamt ist derzeit mit einer Woche Bearbeitungszeit zuzüglich der erhöhten Postlaufzeit zu rechnen“.