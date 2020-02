Schwarz vs. schwul: Es wird wieder geslammt in Rudolstadt

Zur Neuauflage des „Eden Slam“ öffneten sich die Tür der Saalgärten in Rudolstadt am Sonntagabend.

Es sind nur vier Regeln, die dem Wettbewerb eine Form geben – drei davon gelten für die Poeten, eine für das Publikum. Levin Simmet moderiert die Veranstaltung, und als Teamsieger 2019 im deutschsprachigen Poetry Slam weiß er, wie sich die Teilnehmer fühlen. Die Publikumsregel lautet also Respekt vor denjenigen, die den Mut haben, auf die Bühne zu treten. Die Poeten haben unterdessen zu beachten, dass sie nur selbstgeschriebene Texte vortragen, das Zeitlimit von etwa sechs Minuten einhalten und dass keine Requisiten oder Kostüme verwendet werden.

Eine musikalische Einstimmung gibt der Singer-Songwriter Ludwig Wright, der mit einem Gastauftritt in den Saalgärten seine Deutschlandtournee beendet.

An diesem Abend sind es vier Poeten, die am „Eden Slam“ teilnehmen. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum, denn die Lautstärke ihres Applauses entscheidet, wer sich den Sieg – und damit verbunden eine Flasche Wein – holen wird.

Geteilten ersten Platz für die beiden jungen Slammer

Die Erfurterin Karlotta Nordström geht als erste an den Start und reflektiert auf witzige Weise ein Familienzusammentreffen mit einem Bingospiel, „Schwarz vs. schwul“. Von Homosexualität handelt auch der Beitrag des nächsten Kandidaten, Sven Hensel aus Bochum. „Letzte Rechtfertigung“ beschreibt seinen Umgang mit diesem Thema. Carro Goebel aus Heidelberg beschreibt die Liebe und wie man selbst und andere zu einem stehen in „Wollknäuel“. Sophia Szymula kommt aus Hamburg, gebürtig aber aus der der sächsischen Ecke, und widmet sich in der ersten Runde Nahrungsmitteln wie Apfelmus.

In die nächste Runde werden Karlotta, Sven und Sophia applaudiert. Nach einer kurzen Pause und einem erneuten musikalischen Beitrag sind es im Finale schließlich Sven und Sophia, die gegeneinander antreten, dennoch fair füreinander applaudieren, als es um die Abstimmung zum Sieger geht. In den Beiträgen der zweiten und dritten Runde thematisierten sie auch politische und gesellschaftliche Themen.

Etwa gleich – das ist die Wertung des Moderatoren, als er den Applaus hört. Das Publikum stimmt zu, als er einen geteilten ersten Platz für die beiden jungen Slammer vorschlägt.