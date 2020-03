Schwarzatal streitet weiter – diesmal um den Bauamtsumzug

Das Leben hat in Corona-Zeiten seinen Fokus verändert, aller früherer Streit wirkt banal angesichts der neuen, unsichtbaren Bedrohung, auch und gerade in der Politik. Das sollte man annehmen. Nicht so im Schwarzatal.

Hinter den Kulissen geht der Streit im Schwarzatal munter weiter zwischen der Anfang 2019 neu gebildeten Landgemeinde Stadt Schwarzatal – bestehend aus den Ortschaften Oberweißbach, Mellenbach-Glasbach und Meuselbach-Schwarzmühle – einerseits und einer relativen Mehrheit der anderen Mitgliedsorte der zur gleichen Zeit aus Überresten der beiden früheren Verwaltungsgemeinschaften in der Region neu gebildeten VG Schwarzatal andererseits.

Seinen vorläufigen Höhepunkt hatte der Konflikt, als die neue Landgemeinde offiziell beim Land den Antrag stellte, aus der frisch gegründeten VG wieder austreten und sich selbst verwalten zu dürfen. Der Hintergrund: Obwohl der Gesetzgeber den Sitz der neuen Verwaltungsgemeinschaft in der Stadt Schwarzatal festgelegt hatte, entschied sich die Gemeinschaftsversammlung im Herbst 2019, den Schwerpunkt der Verwaltung in Sitzendorf und eine Außenstelle für alle Bürgeranliegen in Oberweißbach anzusiedeln. Ein Alternativbeschluss, in dem die beiden Schwerpunkte getauscht waren, fand keine Mehrheit. Als auch der Vorschlag der Landgemeinde, ihre hauptamtliche Bürgermeisterin in der Hauptsatzung aus Kostengründen zur ehrenamtlichen VG-Vorsitzenden zu machen, abgelehnt wurde, war der Frieden in der jungen Gemeinschaft endgültig dahin.

Der Rosenkrieg geht weiter

Auf der Suche nach einem hauptamtlichen VG-Chef wurde auch eine Beauftragte verschlissen, auf Yvonne Eisenhut, die vormalige Kämmerin in der Sitzendorfer Verwaltung folgte die Rohrbacher Gemeinderätin Anja Schwabe.

Der Rosenkrieg aber geht weiter. Die neue Beauftragte versucht, seit ihrer Beauftragung durch die Kommunalaufsicht im Dezember 2019 die Wogen zu glätten, die durchaus nicht nur vom Konflikt „Landgemeinde gegen den Rest" herrühren, sondern auch in teils dramatischen Zuständen in der eigentlichen Verwaltungsarbeit ihre Ursache haben.

Ein erstes Projekt betraf die Einheitlichkeit der Verwaltung. Weil eine Sitzendorfer Kollegin ausscheidet, sei eine personelle Neuaufstellung geboten gewesen, verteidigt Anja Schwabe auch unserer Redaktion gegenüber diesen Schritt. Platz für ein einheitliches Bauamt aber gebe es nicht am Standort in Oberweißbach, weswegen die Zusammenlegung in Sitzendorf geplant wurde. Sie, so Anja Schwabe, beteilige sich ausdrücklich nicht am politischen Streit um die Standorte von Schreibtischen, sondern konzentriere sich Stück für Stück auf die allenfalls rudimentär voran gekommene Einheitlichkeit der Verwaltung.

Solche Erwägungen zur Kenntnis zu nehmen, fällt einer Reihe von Mitgliedern des Stadtrates Schwarzatal schwer. In ähnlichen E-Mails hatten sie in der vergangenen Woche die Beauftragte regelrecht bestürmt, das Bauamt nicht talabwärts zu verlegen.

Ihr Wortführer ist Vize-Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Schwarzatal und Ortschaftsbürgermeister in Oberweißbach. Bernhard Schmidt (SPD) sieht jedweden Umzug weg aus dem Oberweißbacher Verwaltungssitz, für dessen Nutzung die Stadt als Eigentümer Jahr für Jahr gut 30.000 Euro Miete kassiert, als Bruch von Landesrecht an. Dass die Stadt Schwarzatal, wenn sie mit ihrem Antrag auf Austritt aus der VG beim Land durchkommt, das Verwaltungsgebäude Markt 5 wieder für die eigene Selbstverwaltung brauchen würde, scheint hier nebensächlich zu sein.

Um argumentative Verstärkung nachsuchend, hat er sich deswegen an das Thüringer Innenministerium gewandt. Er wollte wissen: „Was sollte an Verwaltung am Sitz einer Verwaltungsgemeinschaft unbedingt vorgehalten werden?”

Umzug ist verschoben, nicht aufgehoben

Mit der Antwort von Gebietsreform-Referatsleiterin Barbara Moß glaubt er sich vollinhaltlich bestätigt. Sie gab ihm recht, dass ein Sitz der Verwaltungsgemeinschaft vom Land festgelegt und nicht vor Ort willkürlich geändert werden könne. Zugleich bezog sie ihre Antwort aber vor allem auf die Bürgerperspektive. Es sei entscheidend, dass der Bürger am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft alle wesentlichen Angelegenheiten erledigen könne.

Sie ließ offen, ob diesem Interesse auch damit Genüge getan werde, wenn ein Bürgerbüro alle Anliegen entgegennehme und so fassbarer Ansprechpartner für den Bürger sei. Allerdings gab sie Bernhard Schmidt recht: Mit Blick auf Einwohnerzahl und sonstige Bedeutung sei es nahe liegend, dass auch die konkrete Verwaltungstätigkeit in der Mehrheit am Sitz der Verwaltung stattfinden müsse.

Dem Umzug, der in der letzten Märzwoche terminiert war, und hier schließt sich der Kreis, hat nicht stattgefunden. Der Grund hatte aber nichts mit den, nach Auskunft von Anja Schwabe – teils persönlich werdenden – Massen-E-Mails aus der Landgemeinde zu tun.

Sie habe, so die Beauftragte, im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht entschieden, das aktuelle gesundheitliche Risiko für die Betroffenen durch solch einen Umzug nicht einzugehen. Doch es bleibe dabei: Wenn diese Gefahr vorbei sei, werde man umziehen. Und natürlich sei geplant, dass Bürgeranliegen an die Bauverwaltung der VG an beiden Standorten entgegengenommen werden.