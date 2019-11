Die Macht haben die Narren in vielen Rathäusern übernommen und traditionell geschah dies auch in Mellenbach-Glasbach, Oberweißbach und Meuselbach-Schwarzmühle. Doch wie gehen die Narren damit um, wenn die Politik entschieden hat, dass die Gemeinden in Zukunft nicht mehr eigenständig, sondern Ortschaften eines größeren Verbundes sind? Landgemeinde-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner berichtet von einer spontanen Aktion. Warum nicht den Vertretern der drei Karnevalsvereine ein neues Angebot machen? „Wir wollen eines natürlich nicht, nämlich den Karnevalisten irgendetwas vorschreiben, im Gegenteil, sie sind wichtiger Träger kultureller Identität in den Ortschaften der Landgemeinde.“ Zu den Eigenarten von Kathrin Kräupner, die ja weiter Ortschaftsbürgermeisterin in Mellenbach-Glasbach ist, gehört, dass sie sich gern eine andere Form eines Rathausschlüssels ausdenkt. Und so waren zumindest die Mellenbacher nicht verwundert, dass es diesmal einen Schlüssel in Hefezopf-Form gab. Nach dem Übergaben in den Ortschaften traf man sich also später in geselliger Runde in Meuselbach und es gab drei Schlüssel für drei hiesige Vereine. „Besonders gefreut habe ich mich, dass es heuer erstmals auch den Karnevalsorden als Dreier-Ausgabe gibt, so Kathrin Kräupner.