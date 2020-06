Die Absperrungen verschwinden bald: Die Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg wird wieder für den Verkehr freigegeben.

Bad Blankenburg. Die Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg soll Mitte nächster Woche freigegeben werden.

Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg wird eher fertig

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg wird eher fertig

Die Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg, die in zwei Bauabschnitten 2019 und 2020 grundhaft saniert wurde, wird eher fertig als geplant. Statt erst im Oktober soll das Teilstück der Landstraße 1112 nun bereits Mitte nächster Woche für den Verkehr freigegeben werden.

Bad Blankenburgs Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) verschickte am Dienstag die Einladungen zur feierlichen Neueröffnung der Straße, die die B 88 mit dem Eingang zum Schwarzatal verbindet. Um 11.30 Uhr treffen sich die Beteiligtem nächsten Mittwoch an der Brücke am Chrysopraswehr.