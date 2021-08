Schwer verletzter Motorradfahrer in Rudolstadt mit Hubschrauber abtransportiert

Rudolstadt / Saalfeld. Einen schweren Unfall und mehrere Einbrüche meldet die Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Gemüsediebe

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag überstiegen Unbekannte die Umzäunung mehrerer Gartengrundstücke in der Straße "Unterm Berg" in Bad Blankenburg und beschädigten dabei mehrere Gartenzäune. Sie entwendeten lediglich Gemüse. Gartenhütten wurden nicht aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

In Garagen eingebrochen

Dienstag gegen 13 Uhr stellte ein Garagenbesitzer offenstehende Türen von drei Garagen in der Robert-Koch-Straße in Rudolstadt fest. Aus einer Garage fehlten mindestens zwei Akku-Ladegeräte für Krankenfahrstühle. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Unfall im Kreisverkehr

Ein 39-Jähriger wollte am Dienstag gegen 16 Uhr mit seinem VW aus Richtung "Saumarkt" in den Kreisverkehr in Saalfeld einfahren und missachtete einen vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Moped-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Moped-Fahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Des Weiteren entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Schwer verletzter Motorradfahrer mit Hubschrauber abtransportiert

Dienstag gegen 18 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seiner Aprilia auf der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt. Der Fahrer bemerkte zu spät, dass eine 52-jährige Dacia-Fahrerin anhalten musste und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den PKW auf. Der Motorrad-Fahrer zog sich bei Aufprall schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Er kam mit dem Hubschrauber ins Zentralklinikum nach Bad Berka. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurz voll gesperrt werden.

