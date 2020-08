Schwindende Masken-Akzeptanz bei Saalfelder Kita-Eltern

Zutritt nur mit Maske: Ein Schild wiest in der Thalia-Buchhandlung in Saalfeld auf die Maskenpflicht in der Corona-Zeit hin. Doch nicht alle akzeptieren die Maskenpflicht.

In der aktuellen Titel-Story des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ wird die Mund-Nase-Maske als „der Zünd-Stoff“ bezeichnet. Während Wissenschaftler die Wirksamkeit von Gesichtsmasken gegen das Corona-Virus in Luft-Aerosolen immer klarer betonen, lasse die Akzeptanz der Masken in der Bevölkerung zu Wünschen übrig. Offenbar ist das auch in Saalfeld der Fall. Dort wurde dieser Redaktion nun ein schwerwiegender Verstoß gegen die Maskenpflicht angezeigt - bei der größten Kita der Stadt.