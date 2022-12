Ski und Rodel gut in der Rennsteigregion

Masserberg Wintersportler aus Thüringen und Oberfranken nutzen das vierte Adventswochenende für Ausflüge in den Wald

Es liegt nur zehn Minuten von der Grenze des Kreises Saalfeld-Rudolstadt entfernt: das Wintersportparadies entlang des Rennsteiges zwischen Steinheid, Neuhaus, Siegmundsburg, Masserberg und Neustadt. Tausende nutzten am vierten Adventswochenende die idealen Bedingungen mit Sonnenschein und Temperaturen durchgängig unter dem Gefrierpunkt für einen Ausflug in den Thüringer Wald. Ski und Rodel gut hieß es in den Höhenlagen ab etwa 750 Metern - womöglich zum letzten Mal in diesem Jahr, denn am Montag soll Tauwetter bis in die Höhenlagen einsetzen. Anziehungspunkt für Aktivtouristen aus Thüringen und Oberfranken war beispielsweise die neue 1,2 Kilometer lange Multifunktionsloipe rund um den Sportplatz in Masserberg. Hier waren am Sonnabend einige hundert Langläufer vorrangig mit Skatingski unterwegs.