So winzig wie das Land

Wer wie ich in den 1960er und ‘70er Jahren in der DDR aufgewachsen ist, der braucht keine Nachhilfe in Sachen Nachhaltigkeit.

Es war gerade ein paar Jahre her, dass ein Irrer und ein paar Patrioten das Land in Schutt und Asche hinterlassen hatten. Aus meinem Kinderzimmer fiel der Blick auf einen Garten, in dem im Frühjahr Erdbeeren und im Herbst Äpfel reiften. Dazwischen baumelten Stoffwindeln zum Trocknen auf der Leine. Mein Vater fuhr morgens um vier mit dem ersten Zug zur Arbeit, den Weg zu Kindergarten und Schule bewältigten wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Fleisch gab es, wenn überhaupt, nur am Wochenende. Blieb Bratensoße übrig, wurde sie am Montagabend mit Brot aufgetunkt. Essen warf man nicht weg. Einkaufen gingen wir mit Stoffbeuteln in der HO um die Ecke, Urlaub machten wir im Harz oder an der Ostsee, die Anreise war stets ein Umsteigedrama. Es gab kein Auto. Meine Eltern sind in ihrem ganzen Leben nicht geflogen, die einzige Seereise meines Vaters war im Januar 1945 mit Beindurchschuss auf einem Lazarettschiff von Klaipeda über die Ostsee. Unser CO2-Fußabdruck war so winzig wie das Land. Das ist Teil eins der Geschichte.

Eine Wende und drei Jahrzehnte später werden diejenigen, die so leben wie wir damals, als Ökospinner verhöhnt. Was ist passiert mit den Menschen, dass es ihnen egal ist, welche Erde sie ihren Kindern und Enkeln hinterlassen? Wann haben wir angefangen, uns Lebensmittel mit Konservierungsstoffen in Plastikmüll ins Haus zu holen? Seit wann fahren wir unsere Kinder mit dem Auto zur Schule? Und seit wann mit Autos, die für Förster gebaut wurden? Warum ist die Urlaubskarte aus dem Harz weniger wert als die aus Südafrika? Weshalb fahren Menschen in Schweröl fressenden schwimmenden Kleinstädten durch die Karibik? Wieso brauchen wir im Januar aromafreie Erdbeeren, die um die halbe Welt kutschiert wurden? Wann war es uns so wohl, dass wir aufs Eis tanzen gingen?

Nachhaltiger zu leben, ist notwendig und möglich zugleich. Oft reichen schon ein bisschen weniger Bequemlichkeit und Egoismus und ein bisschen mehr Nachdenken und Empathie. Als Ostdeutsche haben wir auch da einen Startvorteil: Wir wissen schon, wie das geht.

Schönes Wochenende!