Sommersdorf hat seine Sirene zurück

Es darf wieder geheult werden in Sommersdorf: Der kleinste Gräfenthaler Ortsteil hat nach gut fünf warntonlosen Jahren wieder eine Feuerwehr- und Alarmsirene. Bereits Ende September installierte der städtische Bauhof einen rund 15 Meter hohen Mast aus Stahlsegmenten mit völlig neuer Sirene. Bürgermeister und Stadtratsmitglied Frank Parakenings ist erleichtert. „Es hat lange gedauert und, ja, auch einige Nerven gekostet, aber jetzt ist es soweit“.

Anwohner können die Sirene nach Eindrücken einer kleinen Glasscheibe mit einem Alarmknopf am benachbarten Schaltkasten aktivieren. Eine Alarmierung der örtlichen Feuerwehrleute wäre beispielsweise beim Waldbrand an der Teufelskanzel 2018 von Vorteil gewesen. „Wegen der Ortskenntnis unserer Kameraden“, sagt Frank Parakenings. Die vorige Sirene aus der DDR-Zeit befand sich ursprünglich auf der Dorfgaststätte, musste dann aber wegen Dachsanierung weichen, wobei lange kein geeigneter Ersatzstandort gefunden wurde. Parakenings blieb dran.

„Ich sehe mich als Bürgermeister in der Pflicht, dass die Bevölkerung im Notfall gewarnt werden kann, obwohl eine Sirene rechtlich kein Muss ist“, so der Ortsteilchef. Ein zunächst bevorzugter Standort am Feuerwehrgerätehaus fiel weg - kein Funkeempfang. Es waren verschiedene Kriterien zu beachten, die wichtigsten waren Stromanschluss und ein kommunaler Platz. Der weithin sichtbare Mast steht nun auf dem parkähnlichen Dorfanger, was manchem Mitbürger zwar auch wieder aufgestoßen sei, „aber eine zentrale Lage ist wichtig, damit er gut erreichbar ist, auch für alte Leute“, findet Frank Parakenings.

Die Kosten betrugen rund 15.000 Euro. Parakenings will Stadtverwaltung und -rat, der VG-Verwaltung sowie dem Bauhof seinen Dank für das Geleistete aussprechen.