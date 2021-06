Sonderrechte im Königreich?

Guido Berg über das Restaurant „Hacienda Mexicana“.

Entschuldigung, aber das könnt Ihr so nicht machen. Es geht mir nicht um einen Überwachungs- oder Gängelungsstaat. Aber eine ganze Reihe von Dingen müssen in der Bundesrepublik schon korrekt laufen. So muss es Konsequenzen haben, wenn sich das Saalfeld-Wöhlsdorfer Restaurant „Hacienda Mexicana“ beim Gewerbeamt abmeldet (um sich dem – kein Witz – „Königreich Deutschland“ anzuschließen), der öffentliche Restaurantbetrieb aber offensichtlich weiterläuft.

Dieser Redaktion liegen Rechnungen und eine glaubhafte Aussage vor, wonach Gäste aus Berlin erst kürzlich einen Tisch in Wöhlsdorf bestellen konnten. Die Selbstdarstellung von „Seine Hoheit Peter I.“, wonach die bundesrepublikanischen Regeln in seinem „Königreich“ nicht gelten, erhalten durch das außerordentlich langsame und zurückhaltende Agieren der rechtmäßigen Thüringer Behörden nahezu einen realen Wahrheitsgehalt. Das ist völlig unmöglich und nicht hinnehmbar! Das Recht muss in jedem Winkel der Bundesrepublik in gleichem Maße gelten und durchgesetzt werden – somit auch in Ostthüringen.

Natürlich ist jedwede Auseinandersetzung mit der Reichsbürgerszene ermüdend. Doch das kann kein Grund dafür sein, dass ein Restaurant eineinhalb Jahre nach der Gewerbe-Abmeldung noch immer illegal weiter Gäste empfängt!

„Hacienda Mexicana“ in Saalfeld „theoretisch nicht existent“